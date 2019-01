John Fredriksen inn på eiersiden i Norwegian – aksjene stupte tirsdag morgen

SISTE: Norwegian-aksjen falt rundt 25 prosent etter at Oslo Børs åpnet tirsdag.

Innhentingen av egenkapital skjer via en garantert fortrinnsrettsemisjon, opplyser selskapet tirsdag morgen.

Ifølge en børsmelding fra selskapet er det blant annet det John Fredriksen-kontrollerte selskapet Sterna Finance som skal inn på eiersiden.

Skal redusere kostnadene

– Norwegian har vært gjennom en lengre periode med kraftig ekspansjon. Veksten vil nå avta, og selskapet vil ha et økt fokus på å redusere kostnader og investeringsforpliktelsene, sier Bjørn Kjos i en pressemelding.

Blant dem som går inn med penger er skipsrederen John Fredriksen. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Norwegian har det siste året vært gjennom en prosess der flere utenlandske konsern har snust på oppkjøp. Samtidig har de vokst kraftig gjennom stadig ekspansjon og høy grad av gjeld.

– Gjennom fortrinnsrettsemisjonen vil selskapets balanse styrkes, og selskapet vil ha økt fleksibilitet til å støtte denne utviklingen fremover. Vi er meget godt fornøyd med at våre største aksjonærer støtter Norwegians planer og strategi i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Nå skal vi konsentrere oss om å optimalisere vår internasjonale virksomhet og redusere kostnader for å øke lønnsomheten, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

IAG droppet bud

Emisjonen skjer kort tid etter at International Airlines Group (IAG) bekreftet at de ikke kom med noe bud på Norwegian Air Shuttle ASA, og at de som følge av dette vil selge posten på 3,93 prosent av aksjene sine i Norwegian.

Det britisk-spanske luftfartskonsernet IAG, som blant annet eier British Airways, har lenge vært interessert i å kjøpe Norwegian, som har avvist to bud fra IAG tidligere.

Også Lufthansa og Ryanair har tidligere vært inne i bildet som interessenter i oppkjøp av det norske flyselskapet.

Kutter flyruter

I oktober varsler Norwegian at de skulle kutte kostnadene med minst to milliarder kroner i 2019. For å spare penger har selskapet besluttet å legge ned en rekke ruter og seks baser for å spare penger. Selskapet sier de vil strekke seg langt for å unngå oppsigelser.