* Den viktigste årsaken til en aksjeemisjon er at et selskap trenger penger, enten for å betale gjeld og underskudd eller for å vokse. Altså et alternativ til lånefinansiering

* En emisjon betyr at det blir utstedt flere aksjer. Eierprosenten og andelen av et framtidig overskudd blir dermed vannet ut for eksisterende eiere.

* Normalt er det spesielt inviterte investorer med penger eller eksisterende eiere som får kjøpe de nye aksjene.

(Kilde: Nordnet, Wikipedia, NTB)