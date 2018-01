Johansen: – Har stor respekt for Oma

– Det at hun sto fram ga det et ansikt. Det har helt sikkert krevd veldig mye mot av henne, og det har jeg stor respekt for, sier Raymond Johansen til NRK tirsdag.

– Jeg tror det er viktig nå at man gjennom måten å håndtere dette på ikke gjør det vanskeligere å varsle. At man tror på varslerne, fortsetter byrådslederen, som også har erfaring som partisekretær i Arbeiderpartiet.

Line Oma, som er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo, gikk ut med sin historie om Trond Giske 5. januar.

Hendelsen hun har varslet om, fant sted da hun i 2010 som 23-årig praktikant ved den norske ambassaden i India møtte Giske, som den gang var 43 år og næringsminister.

Berømmer Støre

Oma er en av et ukjent antall kvinner som har varslet Arbeiderpartiet om ubehagelige opplevelser med Giske.

Trond Giske trakk søndag seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Søndag trakk Giske seg som nestleder i partiet, og han stilte også sin posisjon som finanspolitisk talsperson til disposisjon. Mandag opplyste partileder Jonas Gahr Støre at Giske også fjernes fra det vervet.

Før NHOs årskonferanse tirsdag skryter Johansen av hvordan Støre har håndtert situasjonen.

– Først vil jeg berømme partilederen for en veldig skikkelig, grundig og god håndtering av disse sakene, som jo er krevende.

Johansen sier at han selv vet hva det betyr, ettersom han i sin periode som partisekretær måtte behandle flere saker han omtaler som krevende. Johansen var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015.

En av varslingssakene mot Giske som har blitt kjent gjennom mediene den siste tiden, dreier seg om SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011. Johansen har bekreftet overfor VG at han kalte Giske inn på teppet etter SMS-ene. Johansen skal ha vært fornøyd med Giskes forklaring.

– Fikk ingen varsler

Tirsdag var Martin Kolberg, som i likhet med Johansen har vært partisekretær i Arbeiderpartiet, gjest i Politisk kvarter i NRK.

Kolberg sier det er all mulig grunn til at ledelsen i Arbeiderpartiet bør gå i seg selv og tenke gjennom om de burde ha grepet inn tidligere.

Kolberg, som var partisekretær fra 2001 til 2009, understreket tirsdag at han aldri fikk noen varsler eller konkrete opplysninger om upassende oppførsel fra Giske