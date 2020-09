Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi fikk et brev 20:41 fredag kveld fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som kom med anbefalinger. Jeg har også hatt kontakt med helseministeren, som har vært klar på at han ønsker at disse er innført, sier byrådsleder Raymond Johansen i Politisk Kvarter tirsdag.

Johansen refererer til anbefalingene fra helsemyndighetene om nye tiltak i Oslo. Tiltak som var strengere enn de Oslo-byrådet la frem mandag forrige uke.

Og som helseminister Bent Høie sa han ville innføre i hovedstaden hvis ikke byrådet gjorde det først.

Ifølge Høie var ikke Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger noe som ble tatt opp først fredag kveld – de har vært diskutert av partene siden forrige mandag.

– De første møtene med helsemyndighetene rundt det som er nå en forhøyet smittesituasjon i Oslo var i begynnelsen av forrige uke. Da det ble anbefalt strengere tiltak, sier Høie.

Enige om ny tiltakspakke

De to politikerne er enige om den nye tiltakspakken til Oslo, som ble lagt fram på mandag. Tirsdag sier helseministeren at de nye Oslo-tiltakene er kloke:

– Jeg synes Oslo har kommet frem til en god og klok pakke som det er viktig at befolkningen følger opp. Og så har jeg og sagt at denne pakken kan forsterkes gjennom at nabokommunene følger opp og legger Oslos pakke til grunn, og innfører tilsvarende regler hos seg, sier Høie.

Les også: Høie sier andre kommuner bør følge etter Oslo

Men Johansen mener det var feil av Høie å legge press på Oslo for å innføre tiltakene som helsemyndighetene anbefalte forrige uke.

– Jeg syns at helseministeren gikk for langt i å skulle gripe inn i noe vi faktisk har kontroll på. Jeg ønsker ingen konflikt, det vil svekke tilliten til helsemyndighetene og til oss politikere, hvor tilliten er det viktigste, sier Johansen tirsdag.

– Kunne ikke la være å si det

Høie på sin side synes ikke han gikk for langt i helgen, da han sa tydelig ifra om at han ville ha strengere tiltak i Oslo enn de som ble innført uka før.

– Det var jo fordi nasjonale helsemyndigheter over tid hadde anbefalt Oslo strengere tiltak, som byrådet Oslo sa at de ikke hadde tenkt å innføre nå, men ville vente. Og det var nettopp det at de ikke var strenge nok, raskt nok, som var min bekymring.

– Og jeg kunne ikke la være å si det i en situasjon jeg mente det var tidskritisk at en kom med strengere tiltak i Oslo, sier Høie.

Les også: Høie kaller inn til hastemøte for kommuner rundt Oslo

De nye tiltakene vil vare frem til 13. oktober. De innebærer blant annet et påbud om munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand, forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 personer, og bruk av munnbind i hjemmesykepleien.

Alle rådene til Helsedirektoratet ble ikke innført på mandag.

Det siste døgnet har det blitt registrert 44 nye smittetilfeller i Oslo.

Forrige uke ble alle bydeler i Oslo røde, og aldersgruppen 20–29 år ar absolutt flest tilfeller registrerte smittede.