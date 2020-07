Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norske Johanna Halle Roppen (27) og amerikanske Andrew Michael Rose (31) skulle gifte seg i mai.

Nå sitter 27-åringen i Oslo, mens kjæresten Andrew Rose er koronafast i California. Paret har ikke sett hverandre på fire måneder.

Bryllupet de to planla i mai er utsatt på ubestemt tid for tredje gang.

Johanna er blant hundrevis av nordmenn som er sterkt preget av regjeringens innreiserestriksjoner. Du trenger javascript for å se video. Johanna er blant hundrevis av nordmenn som er sterkt preget av regjeringens innreiserestriksjoner.

– Ingen forskjell

Regjeringen har opphevet innreisestriksjonene for flere land. Men de er fortsatt uendret for land som USA.

Roppen forklarer at hun og og kjæresten la en plan for bryllupet etter å ha snakket med Utlendingsdirektoratet.

– Vi ville uansett gifte oss enkelt og såpass snarlig at det mest praktiske for oss var å søke om ektefellevisum og dermed oppholdstillatelse etter vielsen, sier hun.

Den lange søknadsprosessen, kombinert med at mange visumkontor er stengt, betyr at loven i praksis er tilnærmet uendret, forteller hun.

Johanna og forloveden er nå adskilt med ni timers tidsforskjell, på hver sin side av atlanteren. Foto: PRIVAT

– Hadde vi søkt om tillatelse den gang da hadde saken i dag fortsatt vært under behandling, og min forlovede fast i USA, sier hun.

Demonstrasjon mot regler

Det norskamerikanske paret er ikke alene. I Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020» er det nå over 3000 medlemmer.

Skjermbilde: FACEBOOK

Mange er sinte og reagerer på at Norge er strengere enn EU, som åpner for flere land utenfor EU og EØS fra juli av. Onsdag kveld skal gruppen demonstrere foran Stortinget.

Seks timers tidsforskjell

Terje Danielsen møtte sin store kjærlighet, Eivis Belford, i USA. Alt lå til rette for at de kunne starte et nytt liv sammen i Norge. Bryllupet skulle stå i juli, og Eivis hadde sagt opp leiligheten for å kunne flytte til Drammen og Norge. Nå er bryllupet utsatt på ubestemt tid.

Terje og Eivis skulle gifte seg i sommer, og begynne livet sitt i Drammen. På grunn av korona er planene satt på vent. Foto: Privat

Ingen vet når restriksjonene oppheves. I mellomtiden må de to klare seg med langdistansekommunikasjon - med seks timers tidsforskjell.

– Når jeg kommer hjem har hun gått på jobb, og når jeg går og legger meg har hun kommet hjem fra jobb. Så det er ikke mange timer vi har til rådighet, og det blir noen sene kvelder av og til, sier Danielsen.

Ikke fornøyd

GLADMELDING: «Nå kan du hente familiemedlemmet ditt hit,» skrev Justisminister Monica Mæland på Facebook i mai. Johanna mener dette er misvisende. Skjermbilde: FACEBOOK

I Facebook-gruppa ulmer det. De mener norske myndigheter feilinformerer om at familiemedlemmer kan komme hit.

– Regjeringa var flinke til å gjenta at folk med familie utenfor EU/EØS kan hente dem hit. De var ikke like flinke til å trekke fram at det bare gjelder hvis dem som kommer har oppholdstillatelse, sier Danielsen.

Spesielt for folk fra visumfrie land som skal gifte seg med nordmenn er det vanlig å først reise inn til Norge og gjennomføre bryllupet, før man søker om opphold. Nå er ikke det mulig.

Og det hjelper ikke de visumfrie å søke visum. For visumkontorene i mange land er stengt, slik at man ikke får søkt om oppholdstillatelse eller innreisevisum. Vanligvis tar det 8-10 uker å behandle søknader om innreisevisum og 8-10 måneder å behandle søknader om oppholdstillatelse. Så det kan bli lang ventetid for Terje og Johanna.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Terje Pedersen

Diskriminerer norske statsborgere

Noe av det Danielsen og Roppen syns er mest absurd, er at EØS- og EU-borgere som bor i Norge kan hente sine forloveder hit - hvis paret skal gifte seg og bosette seg i Norge - uten at forloveden må ha oppholdstillatelse.

Norske statsborgere har ikke samme rett. For at Eivis og Andrew skal kunne komme til Norge og gifte seg med sine forlovede, må de ha fått innvilget opphold i Norge. Hadde Terje eller Johanna vært svenske og bodd i Norge kunne de ha kommet for å gifte seg nå.

– Altså, norsk lov diskriminerer mot sine egne statsborgere, og min forlovede slipper ikke inn i landet, sier Roppen.

Utlendingsloven §110 skiller mellom EØS-borgere og norske statsborgere.

Skille mellom norske borgere og EØS-borgere Ekspandér faktaboks Personer fra utenfor EU/EØS som er forlovet med en EU- eller EØS-borger bosatt i Norge kan komme hit for å gifte seg med dem uten å trenge oppholdstillatelse. Personer som er forlovet med en norsk statsborger kan ikke. UDI beskriver innreiserettigheter for ikke-EØS-borgere her. Om forlovede står det: Jeg er visumfri og forlovet med en EU/EØS-borger bosatt i Norge. Kan jeg reise til Norge nå? Ja, du kan reise til Norge hvis: du har konkrete planer om å gifte deg etter innreise, og

du skal gifte deg i løpet av de 6 neste månedene, og

du skal bosette deg i Norge.

Du kan ikke reise til Norge på ferie. Hvis forloveden din er norsk statsborger kan du ikke reise inn til Norge nå. Justisdepartementet forklarer forskjellsbehandlinga slik: «Etter utlendingsloven er det særskilte regler om familieinnvandring for personer som har benyttet seg av retten til fribevegelighet. Dette vil omfatte norske borgere dersom disse returnerer til Norge etter å ha utøvet retten til fri bevegelighet i et annet EØS-land. Utenom disse tilfellene er familiemedlemmer til norske borgere omfattet av det ordinære regelverket om familieinnvandring utenfor EØS.»

Ber Norge følge danskene

Johanna Roppen viser til Danmark, hvor alle kjære av danske innbyggere fra og med 27. juni får komme inn i landet.

– Hvorfor har Danmark åpnet for familie fra hele verden, mens Norge ikke engang prater om det, sier hun fortvilet.

– Departementet er kjent med den danske ordningen. Det er helhetsbildet som avgjør hvilke lettelser det er forsvarlig å innføre og i hvilket tempo, og den gradvise gjenåpningen av samfunnet foretas ikke likt i alle land, heller ikke i nærliggende land, sier statssekretær Hilde Barstad i Justisdepartementet til NRK.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Uvisst for visumfrie

Om Johanna Halle Roppen og resten av medlemmene i Facebook-gruppen kan forvente å se sine familiemedlemmer igjen med det første, kan ikke Barstad gi et klart svar på.

– Regjeringen vurderer fortløpende lempinger i innreiserestriksjonene, og ser selvfølgelig hen til familiemedlemmers behov for kontakt med hverandre. Åpning for innreise for flere grupper må imidlertid skje gradvis og kontrollert, og basert på smittevernfaglige vurderinger, sier hun til NRK.