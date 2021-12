Jobber med nye tiltak for bergensregionen: – Vi må sende et signal til befolkningen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsforvalteren samler i morgen de 18 ordførerne i opptaksområdet til Helse Bergen for å diskutere utkastet til forskrift. Det er ikke sikkert at alle kommunene har behov for å være med.

– Det meste av det som har vært prøvd før må vi se på. Registrering av navn på serveringssteder, og om vi skal sette begrensninger på hvor mange som skal være samlet, sier fungerende statsforvalter i Vestland, Gunnar O. Hæreid til NRK.

Han understreker at ingenting er endelig bestemt, men at verktøykassa med tiltak må frem igjen, og at det haster:

– Jeg vil ikke nå antyde at noe er veldig aktuelt, men vi må se gjennom alt. Det viktigste er at vi får til en rask handling og at vi må sende et signal til befolkningen om at nå er vi i en annen fase enn gjenåpningen som vi har vært i en stund. Vi tror at folk vil etterleve dette og skjønne at man nå må være mer forsiktig, sier Hæreid.

Fylkesberedskapssjef i Vestland, Haavard Stensvand, sier til NRK at flere kommuner opplever en krevende situasjon.

– Kommunene har selv gitt en beskrivelse av en situasjon som er veldig krevende. Fortsetter dette, så kan det bli kritisk, og nå kommer også usikkerheten knyttet til den nye varianten på toppen, sier Stensvand.

– Kommunene er opptatt av at det må gå raskt. Jo raskere man får på plass tiltak, jo raskere kan man forhåpentligvis få kontroll på smittekurven.

Påbud, ikke anbefaling

Ifølge Hæreid vil tiltakspakken det nå jobbes med bli en forskrift som så fastsettes av regjeringen. Dermed blir tiltakene de kommer frem til påbud, og ikke bare anbefalinger og råd.

– Ja, nå er vi i den fasen at vi skal komme med utkast til forskrift, sier Hæreid.

Han sier helseministeren tidligere denne uka ba statsforvalterne gi innspill til regionale forskrifter der det er nødvendig.

– Vi skal sette oss ned og se på nå utkast i løpet av dagen, og så vil vi ha en høring med kommunene i morgen før vi sender et fremlegg til Helsedirektoratet.

– Kan det gå mot en ny mild nedstenging i bergensregionen?

– Jeg vil ikke bruke den karakteristikken. Vi ser på hva slags tiltak som er nødvendig.

REKORD: 22 pasienter er idag innlagt på Haukeland sykehus med covid-19, det høyeste antallet til nå i pandemien. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Presset situasjon på Haukeland

Helsetjenestene i Bergen har vært under stort press i det siste.

Til sammen 25 personer er idag lagt inn med korona på sykehusene i Bergen, det høyeste tallet til nå i pandemien. 22 av de innlagte ligger på Haukeland og 3 på Haraldsplass. Fire av dem får intensivbehandling.

Denne uken har Haukeland universitetssjukehus avlyst 40 planlagte inngrep for å frigjøre ressurser.

Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sa til NRK i går at de aldri har hatt like høye innleggelsestall på sykehuset.

– Sykefraværet er på rundt ti prosent, som betyr at rundt 1100 ansatte er borte fra jobb hver dag. Det betyr at vi har problemer med tilgang på personell, sier han.