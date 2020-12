I dag forlenget Norge flyforbudet fra Storbritannia til 2. juledag. Det gjorde at passasjerer som allerede hadde gått om bord i London måtte forlate flyet i dag.

Forbudet gjelder foreløpig bare for fly fra Storbritannia selv om viruset er oppdaget i flere land, riktignok mer begrenset enn i Storbritannia.

Nå jobber helsemyndighetene med et regelverk som kan erstatte flyforbudet, og gjelder for flere land.

– På sikt vil nok innreisereglene bli mer og mer like fordi vi tror at denne virusmutasjonen vil dukke opp i flere land, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Da blir det trolig ikke noen utvidelse av flyforbudet, men en innstramming av reglene når man kommer til Norge.

Nok en mutasjon i Storbritannia

Det muterte viruset er ifølge britiske myndigheter 70 prosent mer smittsomt. Som om ikke det var nok, varslet de i dag om enda en variant som kan være enda verre.

– Den nye varianten skaper stor bekymring, fordi det ser ut til at den har mutert mer enn den andre nye varianten, sier helseminister Matt Hancock.

Han sier også at det ser ut til at denne varianten er mer smittsom enn den forrige mutasjonen.

Hull i regelverket

Selv om det er flyforbud fra Storbritannia, kan en person reise via Amsterdam og inn til Norge.

– Det er et hull vi har vært klar over og som vi jobber med å tette, sier Nakstad.

Han sier det ikke trenger å dreie seg om bevisst omgåelse av reglene, men at det kan være naturlige grunner til at man reiser gjennom et annet land.

Han sier dette har vært en utfordring under hele pandemien. Nakstad vil ikke si noe om personer som bevisst omgår reglene gjør noe umoralsk.

– Det er uheldig hvis folk kommer fra Storbritannia uten å gå i karantene og teste seg, mener Nakstad.

Vurderer innstramminger

Når det gjelder personer som har vært i Storbritannia, sier ikke Helsedirektoratet at de «anbefaler» testing. «De ber om» at personen tester seg, som er en sterkere oppfordring.

Nå jobbes det med om testregimet kan bli enda strengere.

– Vi jobber med hvordan vi kan gjennomføre at karantene opprettholdes og at personene tester seg, sier Nakstad uten å ville gå inn på hvordan det kan løses juridisk.

– Vurderer dere pliktig testing?

– Vi vurderer alle forholdene i covid-19-forskriften fortløpende, også testing og karanteneregler ved innreise, svarer Nakstad.

En mulighet for å gjennomføre testing av alle er pliktig testing på flyplasser.