Jobber med å redde kvinner i Kabul

– Salam. How did you sleep today?

Kaisa Markhus snakker på telefon med en av de unge afghanske kvinnene som de har klart å få evakuert ut av Afghanistan. Kvinnen er nå et sikkert sted, i et annet land.

Også Kaisa Markhus er på et sikkert sted nå. Hjemme hos mamma, i barndomshjemmet på Korsvoll i Oslo. Men hodet er et helt annet sted: I Afghanistan, og Kabul. Landet og byen hun måtte forlate i all hast da Taliban overtok kontrollen. En dag hun aldri kommer til å glemme. Søndag 15. august.

– Det var veldig viktig for oss de første timene å brenne alle sensitive dokumenter og opplysninger med navn. Vi er jo både en USA-registrert og norsk-registrert NGO.(ikke statlig organisasjon).

– I første omgang var det dokumentene som relaterte oss til USA det var viktig å få fjernet raskt. De fleste dokumentene brant vi, forteller Markhus.

Dokumenter brennes utenfor kontoret i Kabul. Foto: privat

Forteller om sin egen frykt

Det eneste hun tok med seg, var beviset på at organisasjonen hun er landdirektør for, Ascend Athletics, også er registrert i Afghanistan. Og husleiekontrakten, som ligger i en mappe med gult papiromslag på bestemorens gamle stuebord.

Kontrakten på huset i Kabul, og dokumenter som viser at Ascend Athletics er en NGO som er registrert i Afghanistan. Det er alt hun tok med seg. resten ble brent. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

For første gang forteller hun om sin egen frykt, da hun skjønte at Taliban hadde kontroll i byen.

– Vi visste jo at Taliban nærmet seg veldig fort. Men ingen skjønte jo hvor fort det gikk. Så da vi hørte at presidenten Ashraf Ghani hadde forlatt landet, så var det nesten som om hele rommet holdt pusten. Alle på kontoret begynte sakte å gå mot sikkerhetskameraene i rommet. Vi ventet på å se på kamera at Taliban skulle kjøre forbi, rett utenfor kontoret. Så når det ikke skjedde de første 5 minuttene, så tenkte vi nå må begynne å brenne dokumenter, forteller Markhus.

Hun sier hun har bodd i Afghanistan i to år, og aldri vært redd før.

Ikke før denne dagen.

– Så dette var første gang jeg tenkte at nå kan det rett og slett gå ganske dårlig.

– Helt konkret, hva var du redd for?

– Jeg så på sikkerhetskameraene, og så tenkte jeg at hvis Taliban kommer og banker på så vet vi ikke om dette er Taliban som bare vil sjekke. Eller om jeg nå ser mine venner bli skutt på sikkerhetskamera. Det vet jeg ikke. Det var en frykt som satte seg i brystet mitt.

Hun forteller at hun forberedte seg dette kan gå skikkelig dårlig.

– Og jeg kan stå og se på at noen blir skutt foran øynene mine. At dette kunne bli skikkelig blodig.

I huset de hadde kontor i hadde de et sikkerhetsrom, de kunne låse seg inne i. Men det var ingen løsning.

– Myndighetene hadde falt. Det er ikke noe politi lenger. Ingen kunne hjulpet oss i det sikkerhetsrommet, forteller Markhus.

Kaisa Markhus i Afghanistan. Landet hun aldri har følt seg utrygg i. Før søndag 15. august, dagen da Taliban tok over Kabul.

– Vi har ansvar for deres liv

Etter det hun selv beskriver som en traumatisk og kaotisk opplevelse på flyplassen i Kabul, kom hun seg omsider om bord på flyet som tok henne til Norge. Og til Gardermoen, der hun ble møtt av mamma og pappa. I sin afghanske tunika.

Den er vasket og henger nå til tørk, på verandaen i barndomshjemmet på Korsvoll. All tid går nå med på å prøve å redde ut så mange som mulig av jentene og kvinnene som jobbet for Ascend Athletics i Afghanistan.

Kaisa Markhus, med afghanske jenter i Afghanistan. De er anonymisert av hensyn til egen sikkerhet. Foto: privat

Organisasjonen har opphav i Norge og USA. Målet er å få afghanske kvinner til å føle mestring gjennom å beherske fjellklatring i Afghanistan. Målet er å styrke afghanske kvinners selvfølelse, inspirere til å ta utdanning, og at afghanske kvinner skal få en viktig posisjon i samfunnet. Men nå er alt dette satt på vent. Nå dreier det seg om å redde liv.

– Vi er redd for er at de som har blitt eksponert i media, og har holdt foredrag på ambassader i Kabul, skal være spesifikke mål for Taliban. Vi har ansvar for våre ansatte, vi har ansvar for deres liv, sier Markhus.

Ingen vet om kvinner som har jobbet i og for organisasjonen har noe å frykte fra Taliban. Men vi må være på den sikre siden, forteller Markhus.

Kaisa Markhus i Kabul, med ansatte i Ascend Athletics, der Markhus er landdirektør. Foto: privat

Føler ansvar

Så langt har de klart å få 12 av jentene som har vært mest eksponert, ut av landet og i sikkerhet. Hvor de er, vil ikke Markhus si, av hensyn til deres sikkerhet.

– Har du noen gang hatt dårlig samvittighet for at dere og du har satt disse jentenes liv i fare med det som nå har skjedd i Kabul?

– Så klart, er det noe som jeg tenker på. Og som vi hele tiden har tatt hensyn til. Samtidig har det vært en del av det å få jenter opp og fram i samfunnet, det er noe som disse jentene har villet selv. Men det er klart dette er noe jeg tenker på dag og natt, spesielt nå som vi jobber intenst med å prøve å få oversikt over situasjonen.

Kaisa Markhus, sammen med kvinnelige afghanske klatrere. Foto: privat

Usikker framtid for kvinner

Med gårsdagens selvmordsangrep på flyplassen, er muligheten for å bli evakuert gjennom flyplassen foreløpig avskåret.

I alt 100 personer, de fleste unge kvinner, har samarbeidet med organisasjonen. Mange av disse er født etter 2001, året da USA og NATO gikk inn i Afghanistan. De har vokst opp i et Kabul, der disse unge kvinnene har opplevd frihet, forteller Markhus. Nå kan mye av dette bli tatt fram dem, sier hun.

– Utdanning, muligheten til å gå ut på gaten alene. Muligheten til å gifte seg av kjærlighet, ikke av tvang. Muligheten til å sette seg ned i en park og le med venner. Alt dette er ting som vi kanskje tar for gitt. Det er dette de er redd for at rett og slett skal endre seg, forteller Kaisa Markhus.