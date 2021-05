Jihadist-forsker: Barn ned i 12-årsalder vervet til terror i Europa

Hegghammer vitnet torsdag i saken mot en syrisk 16-åring som ble pågrepet i Oslo i februar. Gutten er tiltalt for terrorplaner og deltagelse i IS. Han nekter straffskyld.

At en 16-åring står tiltalt i Norge er del av et fenomen som brer seg i Europa. Hegghammer sier det har vært 13 terrorsaker med mindreårige for ulike domstoler siden 2014.

– Det er en markant økning i mindreårige som er del av plott. Det er ikke noe stort fenomen, men siden 2014 har det vært en god del, sa Hegghammer i Oslo tingrett.

Helt ned i 12 årsalder

Den yngste han kjenner til var en 12 år gammel gutt.

– En eldre gutt fikk en 12-åring til å plassere spikerbombe på julemarked, ikke bare en, men to ganger, fortalte Hegghammer.

Han sier det har vært en god del 15- og 16-åringer involvert i sakene. Han sier to 14-åringer ble dømt til to års betinget fengsel i henholdsvis Wien og Danmark.

– Vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det er en økning i andel tenåringer, sa Hegghammer.

Barn involvert i terrorsaker Ekspandér faktaboks Forsker Thomas Hegghammer sa i retten at det har vært minst 16 tilfeller der tenåringer har vært involvert i angrepsplott, 13 av dem har skjedd etter 2014. Av kjente eksempler listet han opp: Wien 2014: En 14 år gammel gutt planla bombing av jernbanestasjonen.

Marseilles 2016: 15 år gammel gutt angrep jødisk lærer med machete.

Kundby 2016: 15 år gammel jente planla bombing av skoler.

Hanover 2016: 15 år gammel jente angrep politimann med kniv.

Wurzburg 2016: 17-åring angrep med øks på tog og skadet 5 personer.

Ludwigshafen 2016: 18-åring manipulerte 12-åring til å utplassere bombe på julemarked.

Ramstein 2016: 17-åring planla bombing av militærbase.

Cardiff 2017: 17-åring planla lastebilangrep ved Justin Bieber-konsert.

Nekter straffskyld

Han sier selv at han ikke hadde noe forhold til IS i Syria, og at han først begynte å søke etter IS på nettet noen få måneder før han ble pågrepet.

16-åringen erkjenner å ha laget en giftblanding. I en chat på internett skrev han at han ville bruke den til å drepe de vantro.

I retten forklarte gutten at dette bare ble sagt for å tøffe seg, og at han ikke hadde tenkt å bruke den.

I chatten snakket han med en fremmed mann som fungerte som en mentor. I disse samtalene sa gutten også at han vurderte og lage et bombebelte, og de snakket om mulige mål.

Her nevnte gutten utesteder, en strand eller 17. mai.

Han har også gjort nettsøk etter steder med mange folk.

OSLO TINGRETT: Forsvarer Andreas Berg Fevang under rettssaken mot den terrorsiktede 16-åringen fra Syria. Foto: Torstein Bøe / NTB

Påvirkning over nettet

Påtalemyndigheten mener han planla terror. Gutten omtalte det i retten som tidsfordriv.

Forsvarer Andreas Berg Fevang har kalt handlingene som er beskrevet i tiltalen som «et barns nettaktivitet».

Det er sentralt for forsvarerne å få fram at gutten ikke mente det han skrev i samtaler med mannen på internett. Forsvarerne mener gutten prøvde å imponere motparten. De viser til at gutten skrev ting som ikke stemmer. Blant annet at han har venner i fengsel.

Gutten fortalte at han skjønte det var en voksen person som chattet med ham, og at han ble overtalt, blant annet til å lage gift.

Gjennom hele rettsdagen svarte gutten ganske kort på mer eller mindre ledende spørsmål fra forsvarerne.

– Hva tenker du om kontakten i ettertid – har han påvirker deg? undret forsvareren.

– Hadde det ikke vært for ham, hadde jeg ikke laget det, sa gutten og giftblandingen.

– Hvorfor forteller du at du har venner i fengsel?

– Vet ikke, kanskje bare for å vise meg, sa gutten.

– Overfor denne personene, har du beskrevet deg som en annen enn den du er? spurte forsvareren

– Ja, svarte gutten kort.

Avviser kurs i eksplosiver

Påtalemyndigheten mener gutten har gjennomført et nettkurs i eksplosiver. Dette mener forsvarerne at ikke stemmer.

Gutten sier han bare trykket bort varslene etter hvert som de kom, men at han ikke leste seg gjennom kurset.

På direkte spørsmål om han har gjennomført kurset svarte gutten «nei».

16-åringen avviser også at han har delt propagandavideoer.

Han overførte 1390 kroner til et nettsted med IS-propaganda. Gutten sier han likte nettsiden fordi man kunne lese og høre koranen der.

– Er religion viktig for deg? spurte dommeren.

– Bare sånn vanlig, svarte gutten.

Påtalemyndigheten mener formålet med donasjonen var jihad (hellig krig).

Uklar bakgrunn

Tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg forsøkte å bore i hva som fikk tiltalte til å søke etter IS på nettet, men 16-åringen svarte stort sett «vet ikke» på samtlige spørsmål.

Gutten sier han ble en støttespiller for IS noen måneder før pågripelsen. Han har ingen tydelig forklaring på hvordan dette skjedde.

– Jeg fikk en link, og gikk inn på den. Etter det søkte jeg på nettsteder (om IS).

– Hvem fikk du linken av?

– Jeg så det på nettside eller noe sånn, husker ikke. Tror det var link på Facebook, svarte gutten.