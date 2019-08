Jensen: – Venstre må tenke seg om

Frp er enige om en «bompengeskisse» etter sitt ekstraordinære landsstyremøte, men Venstre peker tommelen ned for skissen, bekrefter nestleder Ola Elvestuen på en pressekonferanse.

– Ballen ligger ikke hos oss. Vi har forhandlet om bompenger siden juni. Det er grenser for hvor lenge vi kan gå i ring og snakke om dette. Statsministeren har bedt oss om å forankre dette i partiene. Det har vi nå gjort, sier Frp-leder Siv Jensen i Dagsrevyen og tilføyer;

– Så registrere jeg at Venstre sier nei til skissen. Det synes jeg er leit. Jeg håper de tenker seg om en gang til. Ved å si nei til dette, sier de nei til økt statlig bidrag og til å styrke kollektivsatsingen i de store byene. Det mener jeg ville være veldig dumt.

– Hva har dere gitt Venstre i disse forhandlingene?

– Jeg mener vi har kommet frem til en god balanse, men selv om vi fortsetter 2–3 uker til, så er posisjonene allerede kjent. Nå må vi skjære gjennom å bli enige.

– Er dere villig til å gå ut av regjering dersom dere ikke blir enige med Venstre?

– Jeg er opptatt av at bilistene opplever lavere bompengebelastning. Det har vi nå fått til. Jeg registrere at tre av fire partier har sagt ja til skissen. Det er Venstre som nå blokkerer for dette. Da ber jeg Venstre om tenke seg om en gang til, så vi kan bli ferdig med det, sier Jensen.

Både Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug har gjort det klart at det ikke er aktuelt med nye forhandlinger om bompengeskissen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ingen kan stille ultimatumer

Statsminister Erna Solberg understreker imidlertid at ingen kan stille ultimatumer, og at de må snakke sammen videre.

Selv om Venstre har sagt nei til den foreløpige skissen, mener Venstre-leder Trine Skei Grande at det er realistisk å få til en bompengeavtale som alle fire partiene kan godta;

– Frp har beveget seg så mye siden forrige landsstyremøte i juni, at det burde være mulig å bli enige om en samlet pakke, sier Grande til NRK.

Høyre sier de kommer til å slutte seg til avtalen dersom alle partiene er enige.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til VG at han vil orientere sitt landsstyre om situasjonen i kveld.

– Jeg vil orientere om hva som er gjort, og at KrF er innstilt på å bidra til en snarlig løsning, sier Ropstad.