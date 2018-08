Jensen: – Jeg har ikke sett på Cappelen

344 dager etter at den knusende dommen mot Jensen falt i tingretten, møtte han tirsdag igjen Gjermund Cappelen i rettssal 250 i Oslo tingrett. Stemningen mellom de to var kjølig fra morgenen av, og hadde ikke blitt bedre etter at retten var hevet.

Jensen fikk da spørsmål om hvordan det var å se Gjermund Cappelen igjen.

– Jeg har ikke sett på Cappelen, så det veit jeg ikke. Men det er jo følelsesladet, da. Det er vel egentlig forventet at sånn skal det være.

– De ser helst forbi hverandre

Gjermund Cappelen forsvant ut av rettslokalet uten å svare på spørsmål fra pressen. Forsvarer Benedict de Vibe sier at klienten hans ikke har sagt noe om forholdet til Eirik Jensen i rettssalen.

– Han har ikke kommentert det i det hele tatt. De ser helst forbi hverandre, over hverandre eller under hverandre. Jeg har ikke registrert at de har hilst, sier de Vibe.

– Det har blitt sagt at Cappelen i utgangspunktet skulle sitte rett bak Jensen i salen, men at Jensen ikke ønsket dette?

– Det er feil. Vi ordnet dette på den mest naturlige måten, og det var vi skjønt enige om. Det har ikke vært en diskusjon, men det sier seg selv at det ikke er nødvendig for den ene å puste den andre i nakken, svarer de Vibe.

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen ser helst forbi hverandre i retten, ifølge Cappelens forsvarer Benedict de Vibe (t.v.). Foto: Ola Hana / NRK

Første dag av Jensens og Cappelens ankesak Ekspandér faktaboks Ankesaken startet 28. august i Borgarting lagmannsrett.

En jury på 12 personer ble valgt ut. 10 av disse avgjør til slutt skyldspørsmålet.

Resten av rettsdagen gikk med til Spesialenhetens innledningsforedrag.

Eirik Jensen sa til NRK etter rettsdagen at han unngikk å se på Gjermund Cappelen i retten.

Eirik Jensen ble i tingretten dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj.

Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Rettssaken skal pågå til februar. Kilde: NRK

Ambisjoner om å bli frikjent

En hel dag har de to sittet i retten. Eirik Jensen på rad en. Gjermund Cappelen på rad to, av og til med blikket i nakken på Jensen.

– Tror du at du vil gå ut av dette rommet som en frifunnet mann i januar?

– Det er ambisjonen, svarer Jensen.

– Er du sikker på at du er uskyldig etter tiltalen?

– Ja, svarte Jensen foran flokken av pressefolk.

Da NRK møtte Jensen før rettsdagens start, sa han at han følte seg mer forberedt denne gangen enn i tingretten. Der ble den pensjonerte politimannen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Juryformann aktiv i narkodebatt

På den andre siden av rettslokalet sitter de tolv personene som avgjør Jensens skjebne.

Disse ble plukket ut ved rettsstart tirsdag morgen, etter at Spesialenheten for politisaker blant annet hadde skutt ut et jurymedlem som har vært i befalsskolen med Jensen.

Annstein Garnes, som ble valgt til juryformann i Jensen-saken, har flere ganger uttalt seg i media om narkotika og vold blant ungdom.

I dommerens formaning til juryrepresentantene, sa lagdommer Kristel Heyerdahl blant annet at den massive mediedekningen av Jensen-saken gjør det tilnærmet umulig å nærme seg saken uten forutinntatte holdninger.

Heyerdahl påpekte at det kun er bevisene i retten som skal vurderes, og advarte også jurymedlemmer mot å google opplysninger man er usikre på.

DISSE AVGJØR: De tolv jurymedlemmene skal bli til ti ved rettssakens slutt på nyåret. De ti skal avgjøre om Jensen er skyldig eller uskyldig. Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe

Strid om Spesialenhetens tidslinjer

Etter juryutvelgelsen startet Spesialenheten på sitt omfattende innledningsforedrag.

Mye av tirsdagen ble brukt til utførlig forklaring for juryen. Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten viste blant annet til tidslinjer som juryen skal kunne se på for å henge med i saken.

Jensens forsvarer John Christian Elden mente tidslinjene ikke var objektive, men en del av aktoratets bevis. Han var derfor kritisk til at jurymedlemmene fikk utdelt disse permene allerede i dag.

Ett av Kleppes poeng med tidslinjene er å vise hvor Jensen har vært til hvilke tider og blant annet vise Jensens kontantbruk.

Spesialenheten mener tilgangen til kontanter var høyere enn det hans politilønn skulle tilsi. Spesialenheten mener å kunne bevise at Cappelen var Jensens kilde til kontanter.

Spesialenheten fortsetter innledningsforedraget på onsdag morgen. Etter det kommer forsvarernes innledningsforedrag for juryen. Eirik Jensen starter sin forklaring på torsdag.