Jensen: – Cappelen var et glatt såpestykke

Under den 22. rettsdagen i Borgarting lagmannsrett fortsatt utspørringen av den tidligere politimannen Eirik Jensen.

Jan-Egil Presthus gikk nøye igjennom politiets interne og nasjonale instrukser for informantbehandling.

Presthus brukte lang tid på definisjonen på kilde og politiinformant. Den tidligere politimannen innrømmet at han ikke husket alle detaljene fra de forskjellige rundskrivene, men at hans mål alltid har vært innhente mest mulig informasjon.

Jensen mener dette var i kjerneområdet av det han gjorde. Han innrømmet at han har brutt instruksen noen ganger, og fulgt den andre gangen.

FORTSATTE EKSAMINASJONEN: Spesialenhetens leder Jan-Egil Presthus fortsatte onsdag sin eksaminasjon av Eirik Jensen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Det ble tidvis temperatur mellom aktor og Jensen når sistnevnte forklarte at han brukte Cappelen som kilde og ikke informant.

– At jeg skal stå her i krigen, om Cappelen er en kilde eller informant ...

– Cappelen har alltid fått velge selv hva han kom til torgs med, fortsatte Jensen.

Dag 22 av Jensens og Cappelens ankesak Ekspandér faktaboks Hele denne uken må Eirik Jensen svare på spørsmål fra Spesialenheten.

Jan-Egil Presthus startet med å spørre en del om Jensens tilgang på informasjon hos PTO-kontoret (samarbeid mellom politi og tollvesen). Deretter grillet han Jensen om forholdet til Cappelen, og fikk Jensen til å innrømme at han brøt Oslo-politiets informantinstruks på en rekke områder.

Denne utspørringen fortsetter altså onsdag.

Avgjørelsen i ankesaken kommer til å bli historisk, fordi det er den siste som avsies av en jury her til lands.

Eirik Jensen ble i tingretten dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj.

Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Rettssaken skal pågå til februar. Kilde: NRK

– Cappelen er en skuespiller

Presthus mente det er påfallende at Jensen ikke kjente motivasjonen til hvorfor Cappelen ga informasjon til politiet, til tross for at de samarbeidet i 20 år.

Dette fikk den tidligere politimannen til å reagere. Han mente at aktor dro det for langt.

– Det har vært jevnlige leveranser av informasjon, det styrker jo det at han har hatt motivasjon, sa Jensen.

Jensen sa videre at hatt hadde en magefølelse om at Cappelen drev med noe ulovlig, men at det er en uskrevet regel at man ikke etterforsker egne informanter. Han viste også til at Kripos hadde gjort undersøkelser av kilden hans, uten å finne noe.

Cappelen hadde fortalt Jensen at han hadde lagt sitt kriminelle liv på hylla på 90-tallet, og det stolte den tidligere politimannen på.

– Du etterforsker ikke egne informanter. Det gjør systemet. Det er det som gjør enkelte informanter viktige. Når systemet ikke varsler at det er involvert i noe, så fortsetter man, sier Jensen.

I retten sa Jensen at Cappelen ble vervet for han hadde kriminelle kontakter, en kriminell CV, og en «staffasje» som ga ham innpass i flere miljøer.

– Han kjente kriminelle og hadde en fasade, som vellykket forretningsmann og kriminell. Det har vi dratt nytte av. Han var forretningsmannen som kom i fin bil, og sjarmerte mange med sitt ytre.

– Cappelen var unik

Eirik Jensen sa videre at Cappelen var en unik kilde som leverte god informasjon til politiet.

– Han er en skuespiller. Han er et glatt såpestykke. Det var en unik greie for en kilde. Det er ikke nødvendigvis slik at Cappelen er hovedkilden til informasjonen. Det å ha tilgang betyr ikke at man er kriminell selv.

– Ble du lurt? ville Presthus vite.

– Man kan ikke forlange at en kilde eller informant driver med selvinkriminering. Da konkluderer jeg med det jeg har sagt tidligere: Dette er en kynisk virksomhet. Det å løse samfunnsoppdraget må veies opp mot andre forhold, sier Jensen.