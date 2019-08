Jensen vil ha bompengeløsning «i god tid»​​​​​​​ før kommunevalget

– Vi må få en avklaring før kommunevalget. Mitt håp er at vi blir enige, slik at vi kan redusere bompengebelastningen som folk nå opplever.

Det sier Siv Jensen til NRK onsdag, og legger til:

– Vi har gode samtaler. Mitt mål er at vi skal bli ferdige i god tid før kommunevalget.

Like etter møtte Jensen flere sentrale skikkelser og valgkamputvalget i Frp på partikontoret i Oslo.

Etter det NRK erfarer skulle de diskutere både eldreomsorg, integrering og samferdsel. Under sistnevnte ble bompenger et sentralt spørsmål.

– Som en av fire hovedvalgkampsaker, har samferdsel vært diskutert. Vi har vært tydelig til våre velgere at vi vil ha avklart denne saken før kommunevalget, og det står vi ved, forteller Terje Søviknes til NRK.

Det var Klassekampen som først rapporterte at det skulle avholdes et møte mellom sentrale Frp-politikere for en løypemelding om bompengesaken.

Vil ha med seg bompengeløfter inn i valgkampen

At bompengene har økt markant med Frp i regjering, har skapt strid innad i partiet.

Siv Jensen håper på en avklaring i bompengestriden i god tid før kommunevalget. Foto: Terje Haugnes / NRK

Noen fylkesledere gikk tidligere i sommer så langt som å si at partiet bør gå ut av regjering om de ikke får en tydelig seier i bompengesaken. Det resulterte i krisemøte 5. juni.

Ut av møtet kom Siv Jensen med seks tydelige krav fra landsstyret, som skulle sikre gjennomslag for Frps bompengepolitikk.

Og presset på partilederen for å få gjennomslag i forhandlingene med de øvrige regjeringspartiene er stort.

Da Oslo Frp tyvstartet valgkampen i går, sa Christian Tybring-Gjedde etter spørsmål fra NRK at partiet bør få med seg bompengeløfter inn i valgkampen.

– Jeg tror partiledelsen har forstått budskapet. Dette var et enstemmig vedtak fra landsstyremøtet, og et vedtak ikke ledelsen kan ignorere. Vi kan ikke ha det sånn at vi får løfter som skjer etter valget. Vi må være tydelige overfor velgerne om at det skjer noe når det gjelder bompenger når du stemmer Frp, sa han.

Christian Tybring-Gjedde mener Frp må være tydelig overfor velgerne om at partiet prioriterer bompengesaken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I dag sier altså partileder Siv Jensen at regjeringen vil komme med en avklaring før valget.

– Dette er en klar forsikring om at det kommer melding om hva dere blir enig om eller ikke før valget?

– Ja, det blir det, sier Jensen.

Foreløpig ingen kjent løsning

Klokken tikker og valget nærmer seg. Og foreløpig foreligger det ingen offentlig kjent løsning på bompengesaken som splitter styringsmakten.

Krf og Venstre har allerede gjort det klart at det er langt ifra sannsynlig at de seks kravene til Frp vil bli innfridd. Senest i går avviste Venstre-leder Trine Skei Grande Frps mange angrep på byvekstavtalene, og at de plyndrer bilistene.

Dette mens hun og partiet åpnet valgkampen på en trikk som suste gjennom hovedstaden.

– Jeg synes de utbyggingene vi har sett på kollektivtransport rundt omkring i byene, de bildene vi har vist på denne trikketuren av hvordan vi har vært med på å endre Oslo, ikke er en plyndring, men en forsterking av disse byene.

Venstre-leder Trine Skei Grande avviser Frps angrep på byvekstavtalene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Siv Jensen har kniven på strupen i eget parti. Har du noe å gi henne?

– Jeg tror vi skal finne frem til gode løsninger også på dette området. Men det er grunnleggende for Venstre at de miljøsatsingene og satsingene på kollektivtransport står ved lag, sier Grande.

– Bompausen er ikke tilstrekkelig

Ei heller Høyre er ventet å gi etter for alle Frps krav. Men i Oslo og Bergen foreslår de å innføre en såkalt bompause på tre timer på ettermiddagen, der bilistene kun betaler for én passering.

Et kompromiss som ikke er tilstrekkelig, mener Christian Tybring-Gjedde.

– Jeg registrerer at statsministeren sa at dette var noe regjeringen støttet, det er nytt for meg. Vi må ha noe mer solid, og det skal være en seier som er Frps seier, på grunn av de kravene og vedtaket vi har fattet.

– Hva kan det være?

– Det kan være en lettelse som er konkret, varig og ikke bare gjelder tre timer. Det må være varig og gjøre at det blir rimeligere for folk over tid.

– Hva skal til for at dere blir fornøyde etter opprøret?

– Det skal være en solid lettelse. Vi har bypakkene som nå har blitt en mare for folk, og jeg tror folk flest begynner å bli lei. Ikke bare folk som stemmer Frp. Dette blir for dyrt for folk til å få hverdagen til å gå opp, sier Tybring-Gjedde.