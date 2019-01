Jensen-venn: – Viser at juryen er seriøs

Etter at juryen trakk seg tilbake onsdag, har tre hele dager gått uten noe svar på om medlemmene mener Jensen er skyldig i korrupsjon og medvirkning til narkotikaforbrytelse.

Juryen fortsetter arbeidet søndag etter å ha lagt bak seg 26,5 effektive timer med rådslagning.

Ifølge NTB går det mot at den siste jurybehandlingen i Norge også blir den lengste noensinne.

Jan Bøhle har tett kontakt med Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre, og har holdt dem med selskap både i og utenfor tinghuset.

Han er glad for at juryen bruker lang tid på å diskutere saken.

– De tar det bra, fordi det vitner om at juryen er seriøs. Det er et enormt puslespill juryen har fått i fanget. Det er et positivt tegn, og det hadde jeg også forventet, sier han.

Bøhle fortalte om en utfordrende ventetid da han gjestet Ukeslutt lørdag.

– De takler det utrolig bra. De har et fantastisk samspill og er veldig sterke sammen. De er veldig åpne, tør å ta i ting og stille de vanskelige spørsmålene. Der har Ragna vært kjempesterk. Hun har angrepet mange detaljer i saken og faktisk også vekket Eirik mentalt. Han var veldig utafor i tingretten, sier Bøhle.

Jensen har selv fortalt at han var mentalt nedkjørt i tingretten, og har vært langt mer offensiv og bedre forberedt i ankesaken.

Juryen sitter bak denne døra i Borgarting lagmannsrett. De får overnatte hjemme mellom arbeidsdagene. Foto: Maria Knoph Vigsnæs / NRK

Samler inn penger til Jensen

Bøhle er også aktiv i den største støttegruppa for Eirik Jensen på Facebook. Gruppa har nå rundet 20.000 medlemmer, og flere har ytret ønske om å bidra med gaver og blomster til den tidligere politimannen.

Bøhle er nå i ferd med å søke om å få registrert en stiftelse ved navn «Folkegave til politimannen Eirik Jensen».

Bøhle sitter selv i styret sammen med Arne Sundt Bjerck og Ragna Lise Vikre, og formålet er å samle inn penger og formidle sosial og økonomisk støtte til Jensen.

Dersom han blir dømt, kan midlene ifølge Bøhle benyttes til å kjempe for renvaskelse.

NRK har sett det signerte stiftelsesdokumentet, der det heter at forvaltning og utdeling av midler skal gjøres i samråd med Eirik Jensen.

Informasjon om innsamlingen ble lagt ut fredag morgen. Lørdag kveld var det samlet inn over 47.000 kroner.

Gjør forberedelser

Bøhle forteller at Jensen har støtte fra nær familie og venner, og at han forsøker å fokusere på hverdagslige ting mens han venter på kjennelsen.

Likevel er det en del praktiske forberedelser som må gjøres.

– Han har blant annet plassert hunden sin et sted, han har kanskje også tatt farvel med den. Får han en straff, får jo ikke han se bikkja si mer i hundens liv. Han har faktisk pakket en veske med en tannbørste og helt enkle saker. Man får jo ikke med seg noe av verdi inn der, sier Bøhle.

Selv har han en dyne i bilen mens han venter på kjennelsen.

– Vi vet jo ikke når kjennelsen kommer og hva som skjer da. Kan de reise hjem, eller blir Ragna stående igjen alene mens han blir ført på bakrommet og til cella? Da prøver jeg sannsynligvis å følge Ragna hjem for å ivareta henne, sier Bøhle.