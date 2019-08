Jensen til Vedum om bompenger: – Du står og berter deg, men er mer glad i bompenger enn de fleste

Trym Helge Aafløy, førstekandidat for Folkeaksjonen nei til bompenger, sa Siv Jensen og resten av Frp må spørre norske velgere hva de har gjort feil når de har utløst dagens bompengeopprør.

– De har krevet at vi skal starte et nytt parti for å gjøre det ingen andre norske partier har evnet å gjøre, sa Aafløy.

Han sier Frp har kommet med en rekke løfter som ikke er oppfylt når det kommer til bompenger.

– Jeg synes det er rart at to som er mot bom skal debattere dette. Det bør handle om noe mer. Man skal styre og ta ansvar, kontret Siv Jensen.

Hun utfordret hva FNB mener om flyktninger og eiendomsskatt.

Det var ikke Aafløy forberedt på. Samtidig mener han at det bilistene er opptatt av, er at de nå må betale tre ganger mer i bompenger enn før Frp kom til makten.

– Vi må kjøre gjennom den fordømte bommen. Det er det bilistene er opptatt av, sa Aafløy.

Utfordret statsministeren

Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønn (MdG) mener bompenger er genialt fordi man kan bruke pengene til å finansiere kollektivløsninger og sykkelløsninger. som gjør biler overflødig.

Hun utfordret statsminister Erna Solberg på dilemmaet mellom klimakrisen og bilpopulismen.

– Vi har et samferdselsløft uten sidestykke. Denne regjeringen står for tidenes løft for kollektiv og vei, sa statsministeren.

I sommer fikk Siv Jensen marsjordre av eget landsstyremøte. De kom med seks krav som måtte infris av Frps statsråder. Dette var:

Stoppe nye bypakker.

Kutte kostnadene i eksisterende bypakker.

Fortsette slettingen av bompengegjeld.

Være tydelige på at de er mot veiprising.

Endre nullvekstmålet.

Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene.

Den gang sa Jensen at hun skulle forhandle med regjeringspartnerne og komme med et resultat i august. NRK vet at det har vært en rekke møter mellom lederne i regjeringspartiene, og på spørsmål om hva det ble forhandlet om, sa Jensen:

– Vi forhandler om å øke statens bidrag til kollektiv, om å redusere bompengebelastningen i de store byene, og om å redusere bompengebelastningen utenfor de store byene.

Hun sa hun trodde de vil komme til enighet. Jensen var også tydelig irritert over at hun mener Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet gir inntrykk av at de er mot bompenger mens de i realiteten har stemt for ved flere anledninger.

– Du står og berter deg nå, men du er mer glad i bompenger enn de aller fleste.

– Det var mye mindre bompenger da vi satt i regjering, kontret Vedum.

SV lei «krokodilletårer»

SV-leder Audun Lysbakken reagerte på at flertallet på Stortinget har stemt frem bompengeprosjekter som de nå klager over.

– Nå er det mye krokodilletårer her. Dere har vært med på å pøse på med bompenger, og nå begynner de å skulle trekke seg. Vi trenger en mer edruelig veiplanlegging. Det er opposisjonen som har stemt mot flest bompengeprosjekter, sa Lysbakken.

Han pekte på at de rødgrønne partiene har stemt mot bompengeprosjekter fordi man ønsker mindre veiutbygging av miljøhensyn, ikke for å redusere bompenger.

