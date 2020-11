Jensen-saken: Ap og Frp ønsker ikke at politiet skal evaluere seg selv

Politidirektør Benedicte Bjørnland bekreftet tirsdag at Politidirektoratet ønsker en evaluering for å se på «læringspunkter etter Jensen-saken».

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier det foreløpig er avgjort hvem som skal sitte i gruppa som skal evaluere politiet. Foto: Heiko Junge

– Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men vi har naturlig nok måttet avvente til dommen ble rettskraftig. Vi gjør i disse dager de siste vurderingene og jobber med et mandat for evalueringen, sier Bjørnland.

På spørsmål om det legges opp til en intern eller åpen evaluering, opplyser Politidirektoratet til NRK at man må få komme tilbake til dette.

– Vi vil komme tilbake med evalueringsutvalgets sammensetning og mandat når disse er klare, sier Bjørnland.

Ble satt på vent

Det var tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) som først tok til orde for en gransking. Dette skjedde allerede i 2017, da Jensen ble dømt i tingretten.

Per-Willy Amundsen tok til orde for en gransking da han var justisminister i 2017. Siden har det skjedd lite. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det hadde vært en fordel med en ekstern gransking. Det hadde vekket større tillit, og hadde vært nødvendig gitt saken og det som har kommet frem. Da jeg var justisminister ønsket jeg en slik gransking, og jeg mente den måtte gjennomføres eksternt.

Granskingen av politiet kom aldri i gang, og i 2018 kunne NRK melde at regjeringen hadde utsatt granskingen til det forelå en rettskraftig dom.

– Dessverre ble ikke det satt i gang den gangen. Jeg tror det hadde vært bra. Bedre sent enn aldri, men granskingen bør gjennomføres eksternt. Det hadde fremstått mer tillitvekkende og uavhengig, sier Amundsen.

Ap: – Åpenbare feil

Det er tidligere kjent at det kom en rekke varsler mot Jensen i perioden 2000 til 2011. Jensens tidligere sjef, Einar Aas, sier til NRK at han er positiv til at en gransking av politiet.

– Jeg tror veldig mange ønsker å glemme denne saken veldig fort. For å være litt direkte i språkbruken: Det er en ekkel, vemmelig sak for politiet, sier Aas.

Lene Vågslid, som sitter i justiskomiteen for Arbeiderpartiet, mener også at granskingen bør utføres av eksterne.

Lene Vågslid sitter i justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Foto: Jon Petrusson / NRK

Hun viser til at Politiets Fellesforbund har ment det samme, blant annet fordi politiet vil gjenopprette eventuell tillit de har mistet.

Vågslid mener en intern gransking ikke vil ha samme verdi.

– Jeg tenker at en intern gransking også er positivt. Politidirektoratet og politiet bør også granske. Men den store gjennomgangen bør man gjøre eksternt, slik vi har ment hele tiden, sier hun.

PF-leder Sigve Bolstad har ikke svart på NRKs henvendelse om denne saken.

Mæland: Har tillit til POD

Eirik Jensen jobbet i Oslo-politiet siden 1977. I desember 2013 ble han pågrepet. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB Scanpix

Justisminister Monica Mæland (H) vil på det nåværende tidspunkt ikke si noe om hvordan granskingen blir, eller legge press på Politidirektøren.

– Det jobber politidirektøren med. De setter sammen en gruppe, og inntil den er klar vil jeg ikke ha noen mening om det. Det er åpenbart at det er forhold vi må lære av, men form og innhold må vi komme tilbake til, sier Mæland.

Mæland sier det er «åpenbare læringspunkter» i denne saken.

– Jeg har tillit til at det blir gjort på en måte som bidrar til at dette ikke skjer igjen. Vi har sett forhold der det er begått åpenbare feil. Det er viktig at det gjøres på en måte som vekker tillit og legitimitet, og det tror jeg politidirektøren vil sørge for, sier hun.

Justisminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB