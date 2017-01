Jensen-saken kan gi gjenopptagelse av flydroppsaken

Det sier leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson.

Det er særlig en sak som kan peke seg ut. I retten i går sa Eirik Jensen at Gjermund Cappelen kom med viktig informasjon i den såkalte flydroppsaken fra 1993. Den gangen sto politiet klart da et større parti med narkotika ble droppet fra et fly over Olstadtjernet i Lillesand.

Fikk dekket utgifter

Eirik Jensen fotografert i Oslo tingrett. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Totalt ble minst 12 personer dømt for narkotikainnførsel i denne saken. Eirik Jensen fortalte i retten at Cappelen fikk dekket utgifter på rundt 70.000 kroner i forbindelse med etterforskningen av saken.

I 2013 prøvde flere av de dømte fra flydropp-saken å få sakene sine gjenopptatt. De mente seg feilaktig dømt fordi politiet hadde brukt ulovlige metoder. Gjenopptagelseskommisjonen sa nei.

– Blir Eirik Jensen domfelt, vil det kunne reise spørsmål om gjenopptagelse av flere av de sakene der han har lagt grunnlaget for domfellelse, sier Marius Dietrichson til NRK.

– Interessant informasjon

Advokat Bjørn Haugen, som også har klienter som ble dømt i flydropp-saken, kaller informasjonen som kom fram i retten i går for interessant.

– Vi vil vurdere på nytt en gjenåpningen av saken. Vi vil følge hvert ord Jensen sier i saken som går i Oslo tingrett nå, og så holde det opp mot informasjonen vi sitter med fra flydroppsaken i 1993, seier Haugen til NRK.

Advokat Øystein Storrvik sier til NRK at også han jobber med en ny begjæring om gjenopptagelse av flydroppsaken.

Han mener at Jensens opplysninger i retten i går er svært relevant for denne saken.

