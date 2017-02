Jensen ristet på hodet av Cappelens spaningshistorie

Cappelen ble spurt om en episode der to personer kom fra Danmark og møtte ham i Oslo. De hadde blitt stoppet av Tollvesenet, og Cappelen fortalte at han skjønte at han ble spanet på.

– Det var kontakt med Eirik og meg i den forbindelse. Vi hadde bare et kort møte, så kjørte jeg dem inn til byen. Eirik ble veldig bekymret over at jeg hadde hatt kontakt med disse menneskene, sier Cappelen.

Cappelen mener han ble skygget gjennom Oslo sentrum da han hadde danskene i bilen, og sier han slapp dem av ved en kino.

– Det var biler som lå veldig tett oppi. Jeg følte meg litt uggen. Jeg kjørte inn ved tinghuset, og så snudde jeg over trikkeskinnene og kjørte tilbake igjen. Da var det en som hadde ligget etter for lenge, fortalte han.

Jensen ristet på hodet

Jensen forklarte også at Cappelen varslet ham om at danskene var i byen, og sa han varslet Tollvesenet om saken. Cappelen hadde en litt annen forklaring.

– Jeg snakket med Eirik, som syntes at det var veldig trist at det hadde vært kontakt. Han tok kontakt med Tollvesenet og hørte. Han sa da at de ikke trengte å bekymre seg, fordi jeg ikke holdt på med hasj lenger. Han sa det hadde vært noen innom meg og gitt meg noen tilbud, men at jeg hadde avslått det, sier Cappelen.

– Det viktigste Eirik gjorde, var å få fokuset vekk fra meg, sa Cappelen.

Eirik Jensen var tydelig oppgitt over Cappelens historie. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Eirik Jensen smilte og ristet på hodet mens Cappelen fortalte at Jensen hadde gitt denne beskjeden til PTO-kontoret, som er tollerne hos politiet.

Jensen har forklart at han ikke hadde tilgang til informasjon om operasjonene hos PTO-kontoret med mindre Oslo politidistrikt ble bedt om bistand.

– Jeg har forstått det slik Jensen kontakter Tollvesenet, og forteller at det ikke er nødvendig å følge med på ham, fordi han ikke driver med noen snuskete virksomhet lenger. Dette vil det bli bevisførsel rundt senere, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.

Han er usikker på om Cappelen hevder at Jensens påvirkning førte til at spaningen på de to personene fra Danmark opphørte.

– Det er på det rene at det ikke var noen oppfølging rundt disse personene senere, men jeg er usikker på hvorvidt de ble spanet på til de var ute av landet.

Ikke lenge etterpå dro Cappelen til Nederland for å bestille en ny hasjleveranse.

Irriterte dommeren

Cappelen har brukt mesteparten av torsdagen på å forklare kommunikasjonen med Eirik Jensen og sitt eget nettverk.

Dommer Kim Heger har flere ganger blitt irritert på Gjermund Cappelens unnvikende og vage svar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dommer Kim Heger har også i dag blitt irritert og brutt inn ved flere anledninger, blant annet da Cappelen skulle forklare en epost fra Eirik Jensen der et pyramideprosjekt blir nevnt.

– Pyramideprosjektet er noe jeg diskuterte med Jensen. Det er litt «monkey business». Jeg vil ta det siden, sa Cappelen.

– Nei, Cappelen, det er ikke noe siden. Nå får du endelig et konkret spørsmål. Det blir ikke lukket rett for at du skal fortelle om et pyramidespill, sa Heger.

– Det var et pyramidespill som noen jeg kjente til var inne i. Det er masse korrespondanse her som ikke er med. Men i tillegg lurte han på hasjsalget, og om fikk noen penger snart, var forklaringen til Cappelen.

Mener Cappelen har endret forklaring

I tiltalen mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen heter det at Jensen skal ha varslet Gjermund Cappelen om politiets arbeids- og ressurssituasjon i bestemte perioder, og om narkotikatransporter var stanset av politi/tollvesen og lignende.

I Oslo tingrett bekreftet Jensen at Spesielle operasjoner (SO), som han ledet på begynnelsen av 2000-tallet, av og til bisto tollvesenet om noen hadde blitt stoppet i tollen.

Jensens forsvarer John Christian Elden har tidligere påpekt overfor NRK at han mener det er påfallende hvordan Cappelen har endret forklaring på dette punktet.

I de første samtalene med politiet hevdet Cappelen at Jensen ga beskjed om når det var «klar bane» ved grensen. Senere har dette blitt endret til at Jensen skal ha gitt Cappelen beskjed om leveranser hadde blitt stoppet.

Cappelen hevder dette likevel var nyttig, fordi hasjkjøpere kunne la være å møte opp dersom Tollvesenet forsøkte å gjennomføre «kontrollerte innførsler» i samarbeid med politiet.