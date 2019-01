Jensen om mulig dom: – Det er en komplisert tanke å sette ord på

Eirik Jensen sitter inne på et lite møterom i Oslo tingrett, rommet han har brukt som pauserom gjennom begge rettssakene. På bordet ligger det en overmoden banan. Den tidligere politimannen ser tomt ut i lufta.

– Jeg er sliten.

– Går det an å forklare hvordan du har det nå?

– Nei, det er vanskelig. Jeg er sliten. Jeg har vært sliten lenge.

– Komplisert

Noen minutter tidligere holdt han sin sluttappell i retten, hans siste mulighet til å snakke til juryen som skal avgjøre skjebnen hans.

– Ærede lagrett, lagdommer, lagrette. Dette har vært en lang reise for meg. Jeg vil kommentere en ting. Det er liv og lære. Jeg har gjort mye rart gjennom min karriere. Ikke alt har vært like bra. Jeg har jobbet med informantbehandling i 25 år. Noen må gå opp løypa, ta sjanser.

Snart fem år har gått siden den profilerte politimannen ble pågrepet i garasjen på politihuset på Grønland i Oslo da han var på vei til jobb. Tingretten dømte han til Norges strengeste fengselsstraff, 21 år, for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. I dommen står det at det ikke finnes noen formildende omstendigheter. Jensen anket. Nye måneder i retten er over. Etter appellen var Jensen blank i øynene. Han vet hva som står på spill. Han vil helst ikke tenke på et liv i fengsel.

– Du må prøve å leve med det, hvis det er mulig. Det vet jeg ikke. Det er komplisert å prøve å systematisere huet nå til å tenke på det scenarioet midt oppe i alt det andre.

– Hvordan kommer du eventuelt til å takle å sitte i fengsel?

– Det vet jeg ikke.

– Du har sagt livet er over dersom du dømmes?

– Det tror jeg de fleste ville sagt, i alle fall når du er så voksen som det jeg er.

– Er du redd?

– Ikke redd, men det er ikke noe lystig scenario. Det er en komplisert tanke å sette ord på.

Pågripes i retten?

Eirik Jensen bekrefter overfor NRK at han vil følge kjennelsen i rettssal 250. Dersom juryen svarer ja på skyldspørsmålet, og fagdommerne godkjenner avgjørelsen, kan Jensen pågripes umiddelbart.

Før tingrettsdommen sa Spesialenheten at de ikke ville begjære Jensen fengslet. Nå ønsker de ikke å svare på spørsmålet.

– Om pågripelsen skjer i retten, på tingrettstrappa eller på gata, er reglene de samme som for andre pågripelser. Politiet må fremstille vedkommende for fengsling i tingretten, sier Ina Strømstad, tingrettsdommer i Oslo tingrett og medlem av dommernes mediegruppe.

Det at det er snakk om en alvorlig sak er ikke i seg selv nok til å fengsle, ifølge Høyesterett.

– Lovens utgangspunkt er at man skal være på frifot inntil man blir innkalt til soning, sier Strømstad.

Vilkårene for varetektsfengsling (§ 171) er:

Fare for at han rømmer og ikke møter til rettssaken.

Fare for at han ødelegger bevis, for eksempel ved å kontakte og påvirke vitner, truer vitner eller tilpasser sin forklaring til andres forklaringer

Sterk fare for gjentakelse av straffbare handlinger.

Siktede selv ber om å bli varetektsfengslet.

En person kan også varetektsfengsles dersom «det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenkte er på frifot» (§ 172).

Gjermund Cappelen, som har erkjent hasjsmugling og korrupsjon, sitter varetektsfengslet med denne begrunnelsen (allmennhetens rettsfølelse).

– Det er veldig sjelden folk ikke sitter i varetekt når man får 21 år, men jeg vil ikke ha noen formening om Eirik Jensen bør fengsles, sier Cappelen-forsvarer Benedict de Vibe.

Spesialenheten har selvstendig myndighet til å pågripe, men bruker ofte politiet til dette.

– Vi anser problemstillingen uten interesse. Dels skal han ikke dømmes, og dels har han ingen innflytelse over det spørsmålet, sier Jensen-forsvarer John Christian Elden om den mulige pågripelsen.

I Orderud-saken skjedde pågripelsene etter tingrettsbehandlingen. Da rykket politiet inn etter hvert som det kom fram at det ville bli en domfellelse.

Gjennom en lang politikarriere, har Eirik Jensen sørget for at mange har havnet i fengsel. Nå vet han at han også risikerer å havne der. Jensen ser for seg to mulige veier for resten av livet.

– Det er jo ett avsluttet ett videre. To helt ulike settinger.

AKTØRENE: Leder for spesialenheten Jan Egil Presthus (bak til høyre), nestleder Guro Glærum Kleppe, Øyvind Frøysland og aktor Lars Erik Alfheim (med ryggen til) og advokatene John Christian Elden og Thomas Randby under prosedyrer i ankesaken mot Eirik Jensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Endret forklaringer

I tingretten husket Jensen svært få av de mange tekstmeldingene han har sendt Cappelen opp gjennom årene. I ankesaken derimot har han forklart seg om svært mange av dem og hva han mener de betyr.

Mens Cappelen mener meldingene kan knyttes til samarbeid om innførsler av hasj eller Jensens purring på penger i etterkant av innførsler, hevder Jensen at nesten hver eneste SMS kan forklares med at Cappelen var informanten hans. Resten var private meldinger, for han innrømmer at de to fikk en for tett relasjon.

«Jensens forklaring om at stille- og solskinnsmeldingene betyr at Cappelen kan nærme seg ham eller andre, finner retten oppkonstruert», skrev tingrettsdommer Kim Heger.

Tingretten mente også en melding om at Jensen «måtte bruke 20 av de 30 flammesikrede platene til brannsikring (...)» handlet om korrupsjonspenger. I lagmannsretten kom Jensen med en tredje forklaring på meldingen.

– Du har ulike forklaringer på hva flere av SMS-ene betyr, hva tenker du om det?

– De er ikke annerledes. Det at jeg ikke husker, det er flere som har lidd av den utfordringen kan du si. Cappelen husket jo omtrent ingen ting i ankesaken her. Jeg husket ikke i tingretten, jeg måtte bruke tid. Starten på at jeg begynte å våkne opp igjen var i heimen med Ragna. Da kom jo disse tingene skliende. Så er det klart at man kunne sikkert sagt og gjort mye annerledes i tingretten og i avhør, men det var en spesiell situasjon. Det var en spesiell temperatur under avhørene, det var konfrontasjonsavhør hele tiden. Det er klart at du blir jo kjørt i bunn av det, svarer Jensen.

– Men hvis du ikke er kriminell, er du dum, gjerrig eller litt for verdensmester?

– Det får andre svare på, jeg har alltid hatt et nøkternt forhold til luksusgjenstander og penger. Hvis man skulle gjort seg til kjeltring, er summene altfor liten.

– At du ber Cappelen skaffe håndverkere da, er det for å spare penger?

– Nei, det har ikke noe med det å gjøre, det var helt tilfeldig. Jeg sa jeg hadde kjøpt et nytt sted og trengte en snekker. Og da hadde nettopp han avsluttet et forhold med en snekker som drev et eget firma. Da fikk jeg telefonnummeret hans, og tok kontakt med han. Så var vi i gang.

Kommentar: Derfor er badet fortsatt Jensens største problem

Falsk kvittering

Tingretten mente Jensen mottok varer og tjenester for 200.000 kroner ved oppussingen av baderommet. De mente også at den fiktive kvitteringen underskrevet «Frank Olsen» tydet på korrupsjon. Cappelen har sagt at han skrev denne, og skrifteksperter mener det er sannsynlig. I tingrettsdommen ble det bemerket at Jensen endret forklaring etter at han ble kjent med at politiet hadde funnet Cappelens fingeravtrykk på kvitteringen.

«Etter rettens mening er det ikke tvilsomt at Cappelens rolle i oppusningen av Jensens bad klart faller utenfor forsvarlig, adekvat og godt kilde- og politiarbeid, og inn i korrupsjonsbestemmelsen. Verdien av det gode Jensen har fått via Cappelen, forholdet mellom Cappelen og Jensen, Jensens rolle som politileder og at han bevisst har holdt forholdet rundt oppusningen av badet skjult gjennom blant annet uriktig opplysninger på egenerklæringsskjemaet og ved «Frank Olsen-kvitteringen», tilsier at fordelen klart er utilbørlig,» skrev tingrettsdommer Kim Heger.

Eirik Jensen og hans forsvarere mener det er et vesentlig poeng at Cappelen i retten har sagt at det ikke ble gjort noen bestemt avtale om oppussingen av badet.

BADET: Gjermund Cappelen forklarte tidlig i avhør at han betalte for deler av oppussingen av Jensens bad, og at det var hans folk som utførte mye av arbeidet. Foto: FOTO: PRIVATMEGLEREN/POLITIET

– En måte å overleve på

Hver kveld gjennom hele ankesaken har Eirik Jensen sittet og jobbet med saken.

– Jeg har sittet hjemme og lest dokumenter, skrevet mailer, hatt dialog med advokaten og sparra med Ragna.

– Hvor viktig har det vært?

– For meg så er det vel en måte å overleve på. Det er viktig. Sett med et litt annet blikk enn bare det juridiske.

Nå er det bare det juridiske igjen.

Etter dommerens rettsbelæring trekker juryen seg tilbake. Hvor lang tid de bruker på avgjørelsen, er det ingen som vet.