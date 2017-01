Jensen om «trygt å sole seg-SMS»: – Handler bare om været

En presset Eirik Jensen satt mandag i vitneboksen i rettssal 250 i Oslo tingrett for åttende dag på rad. Aktor Kristine Schilling i Spesialenheten for politisaker har de siste rettsdagene gjennomgått Jensens kontakt med Gjermund Cappelen i perioden 2010 og 2011 i detalj.

I retten mandag la Schilling blant annet frem dokumentasjon på at Jensen i 2010 forsøkte å hjelpe Cappelen med å komme seg ut av flere straffesaker. Schilling grillet også Jensen om SMS-er sendt i etterkant av et hasjbeslag på flere hundre kilo i februar 2011.

Les alt som ble sagt i retten her:

«Er du pensjonist?»

Våren 2011 sender Jensen og Cappelen en rekke SMS-er til hverandre. I en av SMS-ene skriver Cappelen blant annet at «det bare er rot alt sammen. Ser mørkt ut».

I samme periode skriver Jensen blant «hvis du har for mye gir vi faen». I mars reiser Cappelen på en tur til Øst-Europa. 26. mars spør Jensen «om det gikk bra?»

«Ser ikke bra ut i det hele tatt. Dette gidder jeg ikke mer. Snakkes til uken», svarer Cappelen.

Aktor Kristine Schilling mener SMS-ene er knyttet til en periode der Cappelen sliter med å få innført hasj til Norge. I en SMS noen dager senere, skriver Jensen til Cappelen:

«Er det liv. Er du pensjonist?»

Schilling spør Jensen i retten om hva Jensen mente med meldingen. Den pensjonerte polititoppen mener det må være snakk om informasjon han skulle få av Cappelen.

– Kan hende det dreier seg om snus og sånn. Det er jo litt humor i dette også, sier Jensen, og sikter også til at Cappelen i en periode forsøkte å starte opp som snus-importør.

Aktor Kristine Schilling har hatt ansvaret for utspørringen av Jensen de siste dagene. Til høyre assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Visste ikke at det var lav bemanning

I retten mandag ble det også lagt frem flere meldinger Jensen skal ha skrevet mens han var på fjelltur påsken 2011.

Ifølge tiltalen mot Jensen er han tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med innførsel av et parti på 200 kilo hasj 20. april 2011, altså dagen før skjærtorsdag. Samme dag, klokken 17.30, sender Jensen en SMS om at det er «stille og sol».

Schilling opplyser i retten at PTO-kontoret, der politiet samordnet kontakten med tollvesenet, hadde vært stengt siden klokken 12 fra dagen før. Det skal heller ikke ha vært noen på jobb i avdelingen for Spesielle operasjoner.

Jensen avviser likevel av SMS-en knyttet til ressurssituasjonen i politiet.

– Jeg er på fjellet, og har ikke ringt jobben i det hele tatt. Jeg visste ikke at det var lav bemanning.

IKKE VENNER LENGER: Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har ikke utvekslet mange hjertelige blikk i løpet av de første ni dagene av rettssaken. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Trygt med rett solfaktor

I samme periode sender Cappelen flere meldinger til personer i sitt narkotikanettverk. Jensen sender senere en melding til Cappelen, mens han fortsatt er på påske-fjellet.

«Hei: Lite å gjøre i påsken. Bare å sole seg. Det er trygt med rett solfaktor. Tilbake på jobb mandag.»

En ivrig Cappelen svarer bare ett minutt senere: «Høres bra ut!»

Jensen har tidligere forklart at «sol» i det såkalte «blomsterspråket» har knyttet seg til informasjon han skulle få fra Cappelen. I retten forrige uke forklarte Jensen at «sola» var en positiv melding om en person som skulle komme hjem.

I retten mandag hevder imidlertid Jensen at bruken av ordet sol kun handlet om været på fjellet.

– Jeg er på ferie på fjellet, og sender ham en melding. Det er været der jeg snakket om, sier Jensen.

Denne vurderingen deles altså ikke av aktor Schilling i Spesialenheten.

– For å være litt tydelig: Vi mener dere først har kontakt fordi han skal få inn en innførsel, og at dere så er i kontakt med hverandre for at du skal få inn penger.

– Handlet bare om været

Sommeren 2011 drar Jensen på motorsykkelferie rundt i Europa. På et tidspunkt informerer han også Cappelen om at det er «feriemodus over hele linja». På spørsmål fra Schilling retten avviser Jensen at dette var knyttet til politiet eller Tollvesenets ressurssituasjon, og at det kun var ham selv som var i feriemodus.

I flere SMS-er fra motorsykkelferien i Europa skriver Jensen mer om været til Cappelen. Tingrettsdommer Kim Heger mener det er påfallende at Jensen holder Cappelen orientert om været på ferien sin, uten å gi noe mer av informasjon om turen.

– Jeg synes bare det var suverent at det klaffet sånn. Det var en fin tur, og vi var blant annet i Slovenia.

– Men du skriver ingenting om at du er i Slovenia, eller om at sykkelen fungerer, eller noe slikt?, spør Heger.

– Nei. Det er stort sett vær nordmenn snakker om når man er på ferie, parerer Jensen.

Kontaktet Cappelen 23. juli 2011

Jensen kommer tilbake fra sommerferien lørdag 23. juli, dagen etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og Utøya. Jensen forteller at han dro rett på jobb for å bistå, etter ha vært i kontakt med sin daværende sjef Einar Aas.

Utskrifter av Jensens overtidstimer viste at han jobbet fra klokken 12.00 til 20.00 23. juli. Allerede klokken 13.14 denne dagen sender Jensen en SMS til Cappelen: «OK. Er i gang».

Senere samme kveld, klokken 19.24, skriver Jensen nok en SMS til Cappelen:

«Hei. Ingen nye utfordringer.»

– Det begynner å roe seg. Her har jeg jobbet ganske intenst med bombesmellen, og noen private ting. Jeg ville bare si at det har blitt roligere.

– Så det er ikke knyttet til ressurssituasjonen i politiet?, vil aktor Schilling igjen vite.

– Nei.

Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å innføre 100 kilo hasj fra Nederland i juli 2011. Statsadvokat Lars Erik Alfheim sier til NRK at man ikke har spesifisert datoen ytterligere.

– Det er enkelte innførsler vi kan tidfeste nøyaktig, mens andre er knyttet til perioder. Det kan tenkes at det kommer frem mer om konkrete detaljer i løpet av hovedforhandlingen, sier Alfheim.