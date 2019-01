Da Frp gikk inn i regjering for første gang, var statens inntekter fra bompenger 8 milliarder kroner. I 2017 hadde dette økt til 10,7 milliarder.

Likevel sa Siv Jensen følgende da Granavolden-plattformen ble lagt fram:

– I kampen mot bompenger har vi fått mer gjennomslag enn i noen annen plattform. Med dette kuttes bompengene med én milliard årlig.

Skattefradrag

Milliarden kommer i form av et skattefradrag for folk som betaler mye bompenger.

– Vi har ordninger i dag som reduserer bompengeandelen, særlig i distriktene. Nå har vi fått gjennomslag for å doble det til én milliard kroner. Før Frp kom i regjering, fantes ikke en slik ordning. Det er én milliard mindre å betale for bilistene, forklarer Siv Jensen.

– Så dere kutter ikke én milliard, men det blir én milliard mindre bompenger enn dere hadde tenkt?

– På en veistrekning som bygges, betaler man et visst antall kroner per passering. Hvis vi kan redusere det du betaler i bommen, betyr det reduserte utgifter for den enkelte.

– Men staten tar inn mer og mer hvert år?

– Ja, selvfølgelig. Dette handler om at det skal bli mindre belastning for folk flest.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener enkelte pendlere får en dyrere hverdag med Frp i regjering. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Vedum tror pendlere får det dyrere

Jensen møtte onsdag morgen Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til debatt i Politisk kvarter. Han er ikke imponert over ordningen.

– Alle som hørte Siv Jensen nå, merker hvordan hun prøver å forklare noe som er vanskelig å forstå. Da hun var opposisjons­leder sa hun at det skulle være gratis. Så har Frp hatt finans- og samferdsels­ministrene, og aldri har bompenge­innbetalingene vært høyere, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Politisk kvarter. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Han mener kuttene i pendlerfradrag på skatten, som regjeringen har innført i flere omganger, gjør det dyrere for pendlerne – selv om de nå kan trekke fra mer på bompengene.

– Antall bompenger går opp og pendlerfradragene går ned. Det gir mange høyere kostnader. Denne økningen kan ikke fortsette. Belastningen blir for høy, sier Vedum.

– Vedum har stemt for hvert eneste bompenge­prosjekt i Stortinget. Det er bare Frp som mener staten skal ta en større del av regningen når man bygger nye veier. Sp og resten av Stortinget vil kreve inn bompenger. Hadde vi fått det som vi ville, hadde vi ikke hatt bompenger i det hele tatt, svarer Jensen.