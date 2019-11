Jensen kritiserer etterforskningen: Mener Spesialenheten har «vasket» tidslinjene

Onsdag startet runde to av ankesaken til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.

Hele saken skal behandles på nytt etter at fagdommerne satte juryens avgjørelse til side i forrige runde. Denne gangen er det to fagdommere og fem meddommere som skal avgjøre den tidligere politimannens skjebne.

Dette er siste sjanse for Jensen i retten, og han har kun mulighet til å anke straffeutmåling og eventuelle saksbehandlingsfeil til Høyesterett – ikke skyldspørsmålet.

Torsdag inntok den tidligere politimannen vitneboksen for å gi sin frie forklaring.

– Det vært tungt for meg og mine å motivere meg til en ny rettsrunde når man føler seg forhåndsdømt, sier Jensen.

Han varslet tidlig at han ville forklare seg annerledes denne gangen og gjøre sin forklaring så enkel som mulig for at alle skulle følge med i svingene.

– Lagrettsdommere er vant til å forholde seg til store mengder informasjon. Vanlige folk har ikke den samme forutsetningen for å henge med. Her blir det mye detaljer. Jeg lurer på om det er en del av en strategi, sier Jensen.

Kritiserer etterforskningen

Jensen viste til kurstekster som handler om tunnelsyn og «bekreftelsesskjevhet» i etterforskninger, og kritiserte igjen både etterforskningen og aktoratets bevisførsel.

– I denne saken er det slik at det tolkes en hel masse. Den tolkingen er en uting, for hvis jeg skal dømmes, skal jeg dømmes for noe det kan dokumenteres at jeg har gjort, sier Jensen.

Jensen har også tidligere hevdet at bevisene tas ut av sin sammenheng og tolkes i verste mening.

– Kleppe (Spesialenhetens aktor) sier at dette er en særdeles godt gjennomført etterforskning, hvor alt er kontrollert. Jeg er ikke enig i den påstanden. Både samboer og jeg har brukt mye tid på å følge tidslinjer og SMS-er, for å få et bilde av hva som ligger her. Vi har gjort en del gode funn, som man burde ha en bedre forklaring på, sier han.

– Jeg har ikke funnet én rapport i etterforskningen som ligner på hvordan en moderne etterforskning gjennomføres. Det er en rekke rapporter fra en spesialetterforsker i min sak. I Cappelens etterforskning er det ingen, sier Jensen.

Eirik Jensen med sitt forsvarerteam: Arild Holden, John Christian Elden og Sidsel Katralen. Foto: Anders Brekke / NRK

– De verste er de beste

Jensen mener all kontakt med Cappelen kan forklares med politiarbeid eller at han hjalp Cappelen med personlige problemer.

– Mye av min tid har gått med til å pleie Cappelen. Spesialenheten har vasket tidslinjene for alt annet, fordi det ikke er interessant, sier Jensen.

Han viste videre til en undersøkelse fra 2007 som viste at 75 prosent av alle informanter i Norge ikke var registrert, og at rundt 6000 saker ble oppklart på bakgrunn av informasjon fra informanter.

– Dere vil høre lange remser om regelverket. Det er en verden utenfor regelverket også, sier Jensen.

Det er varslet omfattende bevisførsel rundt regelverket for informantbehandlinger. Jensen sier at man ikke selv skal pågripe en informant som begår straffbare handlinger, og at informanter oftere blir kriminelle når politiet ber dem skaffe informasjon.

– Vi har alltid forsøkt å rekruttere de verste. De verste er de beste. De har store ører, og nese for hva som er interessant for politiet. Man må være villig til å ta noen sjanser når man driver denne typen virksomhet, sier Jensen.

Jensen mener det ikke er alt topplederne vil vite om, selv om de gjerne vil ha resultatene.

– Når man ser på det nasjonale prosjektet, er det brukt personer som er superkriminelle, som det er skrevet mye om. Det er personer det er jaktet på av politiet, men som har vært informanter, sier Jensen.

Jensen mener Cappelens påstander ikke er skikkelig ettergått, og at utspørringen av Cappelen i retten «har båret preg av pusing».

– Cappelen har forklart seg i retten om hvordan han produserer sine historier. Han er kreativ og snartenkt, og kvier seg ikke for å finne på ting. Det er mulig å påvise store hull i hans forklaring, men det blir tydeligvis vår oppgave, sier han.

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i forrige rettsrunde. Foto: Ola Hana

Elden vil ha ny tapping av teledata

Første dag gikk med til innledningsforedraget til Spesialenheten. Torsdag slapp John Christian Elden til med forsvarernes bemerkninger.

Elden tok igjen opp tømmingen av teledata, og viste til at Spesialenheten fant mer materiale forrige gang de gjennomførte en ny tømming.

– I 2019 finnes det bedre måter å tappe materiale på. Vi vet ikke om det ikke er manipulert, og har bedt om en bekreftelse. Vi har bedt om at det gjennomføres en ny tapping. Vi har fått beskjed om at det er i arbeid, vi vil bare ha det, sa Elden.

John Christian Elden. Foto: Anders Brekke / NRK

Elden vil at Spesialenheten skal skaffe oppdatert tilgang til råmaterialet fra teledata og lokasjonsdata. Han vil også ha en kode som skal bekrefte at materialet ikke er bearbeidet.

Spesialenhetens assisterende sjef Guro Glærum Kleppe sier det vil ta uker å sikre materialet, og måneder å gå gjennom det.

– Det er allerede en stor mengde materiale, som det ikke er knyttet usikkerhet rundt. Det er sagt at det ikke vil være hensiktsmessig å kjøre en ny sikring fra våre miljøer, sier hun.

Jensen sa i sin forklaring at han reagerer på at aktoratets tidslinjer består av et selektivt utvalg av SMS-er, og spør hva kriteriene er.

– Man sier at dataspor er usikre spor, og det sier også de som har utarbeidet systemet. Når det konverteres til andre format skjer det ting med produktet, sier han.

– 100 prosent uskyldig

Elden mener retten må forholde seg til en «rar tiltale», og ber retten lete etter «hardcore-bevis» uten å legge vekt på analyser og vurderinger.

Han vil også at ting som har blitt sagt av vitner om det hemmelige nasjonale prosjektet, må kunne bevisføres i retten.

Elden henvendte seg til dommerne og ba dem starte med blanke ark.

– For dere er Eirik Jensen 100 prosent uskyldig inntil dere eventuelt får bevist det motsatte. Det må dere huske, sa Elden.

Benedict de Vibe. Foto: Anders Brekke / NRK

Et av få nye vitner denne gangen, er Cappelens forsvarer Benedict de Vibe. Han er fritatt fra taushetsplikten, og Elden har varslet at han vil spørre ham om Cappelens forretningsdrift.

– Jeg noterer meg at jeg er satt opp som vitne. Jeg er innstilt på at all kommunikasjon som har vært mellom Cappelen og meg kan Spesialenheten se på, og utlevere til de andre advokatene. Jeg kunne ha sagt at jeg ikke ville oppheve noen taushetsplikt. Men jeg valgte en annen strategi, og retten får vurdere hvilken betydning det har, når man skal høre bevisene, sier de Vibe.