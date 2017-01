Jensen hadde våpen ved senga: – Levde med kjente og ukjente trusler

Utspørringen av Jensen nærmet seg slutten på rettsakens dag 12.

Før lunsj torsdag ble Jensen konfrontert med flere brudd på våpenloven. Da kom det blant annet frem at den pensjonerte politimannen oppbevarte en pistol noen meter unna senga på småbruket sitt i Sverige.

Våpenet lå sammen med rundt 50 patroner, i det påtalemyndigheten beskriver som en liten sort metallboks. Jensen mener det var snakk om et lite våpenskap, bestilt fra USA, med fingeravtrykkslås.

– Det lå litt nærme våpenet, men det var et tiltak for å verne meg selv. Jeg mener det er innafor, situasjonen sett under ett. Jeg vet ikke hva regelverket sier, men skyttere og jegere oppbevarer ofte ammunisjon i et godkjent våpenskap, sa Jensen.

Aktor Guro Glærum Kleppe spurte også om Jensen ikke skjønte at oppbevaringen av våpen var ulovlig. Jensen har erkjent straffskyld for deler av tiltalen som gjelder brudd på våpenloven, men er ikke enig i alle beskrivelsene av måten han oppbevarte våpen på.

– Det er ingen annen polititjenestemann som hadde tenkt annerledes enn meg i denne situasjonen. Jeg får ta den smellen, hvis det er ureglementert oppbevaring. Jeg har hatt folk på tunet mitt, og dette er en måte å sikre seg på.

Eirik Jensen viser fram våpen beslaglagt fra gjengmedlemmer i 2011. Foto: NRK / NRK

– Kjente og ukjente trusler

Jensen flyttet til Sverige etter at hans faste bolig ble «blåst».

Etter at Jensen ble pågrepet, ble det gjennomført flere beslag på hans kontor, private bolig og fritidseiendom i Sverige. Til sammen ble det funnet ni våpen som ikke var registrert på lovlig vis.

Noen av våpnene ble funnet i en skittentøyskurv, i en plastkasse, og bak et garderobeskap. Et av våpnene ble også funnet innrullet i en madrass.

Jensen hevder de fleste av våpnene ikke var plomberte, men har likevel godtatt en bot for brudd på våpenloven. Politiet fant også over 3000 patroner på ulike steder hjemme hos Jensen. Han hadde blant annet patroner liggende i en nattbordskuff og i en kasse i boden.

– Mange har gitt meg skylda for mye

Da Jensens forsvarere fikk ta over utspørringen, spurte John Christian Elden om Jensen har skaffet seg noen fiender i det kriminelle miljøet i Norge gjennom sin lange karriere.

– Det har vært en del personer, som sikkert har gitt meg skylda for mye, sa Jensen.

I sin frie forklaring fortalte han blant annet at han oppbevarte penger og våpen hjemme og på jobb i tilfelle noe skulle skje. I dag kom han med flere eksempler.

– Det var en spritsmugler som skulle få meg skutt i 1999. Det var en albaner som mistenkte at jeg hadde snoket informasjon om et kommende ran. Han leide inn to estlendere til å ta meg, de ble pågrepet på bopel. De ble pågrepet med tegninger, fortalte han.

– 30 bortkastede år

Jensen fortalte også om en rekke trusselbrev og fire eller fem episoder der kriminelle har dukket opp hjemme hos ham på natta, blant annet etter at han vitnet mot gjengledere i åpen rett.

– Jeg har måttet leve med både ukjente og kjente trusler. Det er vanskelig å forklare seg om, fordi det ikke er noen som tror på det. Jeg har jobbet hardt opp mot gjengmiljøet og MC og sånne ting. Noen ganger har det gitt bra resultater, og mange ganger har pila pekt på meg, sa Jensen.

Jensen sier han har blitt varslet av kontakter flere ganger, og at han senest etter løslatelsen fikk beskjed om at han «måtte passe seg».

– Dette var ting jeg måtte fikse selv. Jeg måtte hele tiden skifte biler, det er en del av det såkalte systemet mitt. Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå, men sånn er det. Inntil dette skjedde syntes jeg det var verdt det, men nå tenker jeg at 30 år er bortkastet, sier han.

Jensens forsvarer John Christian Elden mener påtalemyndigheten ikke har klart å knytte Jensen til konkrete innførsler. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Skal få lov til å bruke tid på det

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden legger ikke skjul på at han mener våpendelen av tiltalen mot Jensen er mindre viktig.

– Han har våpenkort, så han har tillatelse til å ha våpen. Her er det en rekke våpen, eller våpengjenstander, blant annet av antikvarisk verdi eller fra 2. verdenskrig, plomberte ting, som er rasket sammen i en tiltalebeslutning.

– Dessuten er det våpen han har hatt i våpenskap, der påtalemyndigheten mener våpenskapet ikke er godt nok. Det er en lite overtredelse det er snakk om på disse punktene, men hvis de (påtalemyndigheten, journ. anm.) har lyst til å bruke tid på det, skal de få lov til det, sier Elden.

Han sier den pensjoerte politilederen nå er glad for å kunne ta en tidlig helg, i og med at det er rettsfri fredag.

– Han er lettet over at det begynner å nærme seg slutten av dette nå. Han har en dag igjen til å forklare seg på mandag, da er han ferdig for sin del, bortsett fra noen kommentarer underveis.

– Ingenting som knytter ham til tiltalen

Elden brukte i sin utspørring av Jensen rundt 30 minutter på å gå gjennom de 21 tiltalepunktene der Jensen er tiltalt for å ha medvirket til innførsel av tonnevis med hasj.

Ifølge Elden er det ikke noe av det aktoratet har gått gjennom i ti dager som knytter Jensen til konkrete innførsler på en straffbar måte.

– Vi har hatt ti dager med bevisførsel, og påtalemyndigheten har ennå ikke kommet til tiltalebeslutningen. Jeg mente det var naturlig at vi gikk inn og så på tiltalen, og så på de innførslene han konkret beskyldes for å ha medvirket til, for å se om det er noe som tyder på medvirkning på hver og en av disse. Vår konklusjon er at han ikke knyttes til noen av innførslene på en straffbar måte, sier Elden.

Cappelen har endret forklaring dramatisk

Før lunsj torsdag la medforsvarer Arild Holden frem en utskrift av en samtale mellom politiet i Asker og Bærum og Gjermund Cappelen, gjennomført på fengselscellen før de formelle avhørene startet.

I samtalen bekrefter Cappelen selv det Jensen har hevdet, at bærumsmannen var en kilde eller informant i en årrekke. Elden mener samtalen er interessant, fordi Cappelen hevder han fikk konkret informasjon om grenseoverganger som var klarerte.

I tiltalen mot Jensen heter det bare at han ga informasjon om hvorvidt Tollvesenet hadde stoppet narkotikainnførsler.

– Det er svært interessant, for den opprinnelige påstanden som Cappelen kom med var at Jensen skulle ha klarert grenser. Det har Spesialenheten etterforsket opp og ned og i mente, men ikke funnet grunnlag for. Derfor er han heller ikke tiltalt for det.

– Cappelens forklaring har endret seg dramatisk. Først var det kun dette som var den såkalte medvirkningen.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe bekrefter overfor NRK Cappelen ikke var kjent med at samtalene på cella ble tatt opp. Ifølge de Vibe er det uklart om samtalene i det hele tatt kan brukes som bevis, og hevder dette har blitt problematisert av politiet i Asker og Bærum. Likevel ønsker ikke de Vibe å følge opp saken ytterligere.