Jensen forsvarer Listhaug etter Støre-utspill

I det omdiskuterte innlegget skrev Listhaug at: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.»

Listhaugs innlegg ble publisert klokka 8.35 fredag, samme dag som premieredatoen for filmen «Utøya», som handler om terrorhandlingene på Utøya 22. juli 2011.

Finansminister Jensen beklager tidspunktet for publiseringen av innlegget, og skriver at det «ikke har noen sammenheng med 22. juli», og at Listhaug selv har sagt at dette ikke var hennes intensjon. Listhaug skrev dette selv i et Facebook-innlegg tidligere tirsdag kveld.

Siv Jensen kritiserer videre Jonas Gahr Støre, som hun mener gikk langt over streken da han gikk hardt ut mot regjeringen på Arbeiderpartiets landsstyremøte mandag.

– Vi har en justisminister som bevisst, kalkulert, nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli, sa Støre.

– Derfor mener jeg det er på sin plass å ta Sylvi i forsvar, skriver Jensen om Støres utspill.

– Hun har selvfølgelig ikke hatt et ønske om å såre overlevende og etterlatte etter Utøya-terroren, fortsetter hun.

Listhaug kommenterte

Bakgrunnen for Listhaugs omstridte innlegg fredag 9. mars var at stortingsflertallet torsdag sa nei til et forslag fra Høyre og Frp, om at Justisdepartementet skal kunne frata norske fremmedkrigere deres norske pass og statsborgerskap, uten en dom fra en domstol.

Justisministeren selv, kommenterte tirsdag kveld for første gang det omstridte utspillet, der hun kritiserte Arbeiderpartiet.

Hun beklaget ikke innlegget og har heller ikke fjernet det, men hun skriver at debatten har bevisstgjort henne om hvor viktig det er å ta hensyn til alle som har opplevd terror.

– Ikke en beklagelse

– Den koblingen burde hun sett komme. Før Listhaug ble statsråd, var hun en godt betalt kommunikasjonsrådgiver. Hun visste akkurat hvilke knapper hun skulle trykke på, sier Utøya-overlevende Tarjei Jensen Bech til NTB.

Utøya-overlevende Tarjei Jensen Bech kaller Listhaugs beklagelse tirsdag kveld for «lite troverdig». Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Etter Listhaugs forklaring på det mye omtalte Facebook-innlegget tirsdag kveld sammenligner han Listhaugs forklaring med «å slå noen i magen og deretter beklage at det gjorde vondt».

– Umiddelbart tenker jeg at det ikke ligger noen beklagelse i det budskapet hun nå kommer med. Dessuten har hun ikke slettet den opprinnelige meldingen, påpeker Bech, som er fylkesvaraordfører i Finnmark.

Heller ikke partileder i Sosialistisk Venstreparti (SV) lar seg imponere av Listhaugs Facebook-forklaring. Han skriver i en SMS til Bergens Tidende:

«Listhaug går ikke inn på det som er hovedproblemet: at hun bruker en retorikk som gir næring til farlige konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet. Så lenge hun ikke kan innrømme at det var feil har regjeringen ikke tatt den lærdommen det er nødvendig å ta fra denne saken».