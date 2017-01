Jensen forklarte seg om SMS-er og Cappelen-møter bak lukkede dører

Spesialenheten for politisaker startet mandag med detaljerte spørsmål knyttet til kontakten mellom hasjsmugler Gjermund Cappelen (50) og Eirik Jensen.

Fordi det ville komme fram konkrete navn og hendelser, opplysninger som kunne være egnet til å true sikkerheten særlig for Cappelen, kom tingretten til at dørene skulle lukkes.

Jensens forklaring handlet blant annet om perioden forut for desember 2013, da Gjermund Cappelen ble pågrepet i sitt hjem av politiet i Asker og Bærum.

– Det har vært ytterligere spørsmål om kontakten mellom de to, og da særlig høsten 2013. Vi ble ikke ferdig med delen som skulle være bak lukkede dører, så dette fortsetter i morgen, sier assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe.

SMS-er og møter

Etter det NRK får opplyst skal deler ha forklaringen ha dreid seg om møtene mellom Cappelen og Jensen i perioden før Cappelen ble pågrepet, i tillegg til SMS-er som ble utvekslet mellom de to.

Det siste møtet mellom Jensen og Cappelen var 19. desember 2013, på Grønlandsleiret i Oslo. Spanere ble da vitne til at Jensen mottok en konvolutt med penger fra bærumsmannen.

Cappelen har hevdet at SMS-ene han fikk fra Jensen inneholdt informasjon som var til nytte for hans narkotikasmugling. Jensen hevder på sin side Cappelen var en meget god kilde til informasjon om kriminalitet.

FORTALTE: Eirik Jensen forklarte seg mandag i detalj om kontakten med Gjermund Cappelen. Bildet er fra forrige uke, da Jensen fortsatt lot seg fotografere. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Deler ikke denne oppfatningen

Heller ikke rettens aktører har adgang til å gjengi hva Jensen forklarte bak lukkede dører, men Gjermund Cappelens advokat Benedict de Vibe legger ikke skjul på at hans klient var uenig i deler av det Jensen fortalte.

– Vi deler ikke den samme oppfatningen som Jensen når det gjelder det som har blitt forklart. Store deler av dette bestrider Cappelen, sier de Vibe til NRK.

Han forklarer at deler av dette vil bli imøtegått i Cappelens egen forklaring, som begynner når Jensen er ferdig. På grunn av utsettelser skjer dette trolig ikke før om to uker. De Vibe tror ikke behovet for å lukke dørene for pressen blir like stort da, fordi Cappelen selv kan velge hvordan han vil formulere seg.

– Det vil bli mindre lukket, fordi han selv er mye mer opptatt av å ikke si noe om dette i åpen rett. Dette stiller seg litt annerledes for Eirik Jensen.

LUKKEDE DØRER: Pressen ble sendt på gangen da Eirik Jensen fortsatte sin forklaring bak lukkede dører mandag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Navn bak lukkede dører

Jensen skal mandag også har forklart seg om en rekke konkrete navn, knyttet til den informasjon han hevder å ha fått av Cappelen om kriminell virksomhet.

Mandag ettermiddag ble det imidlertid klart at Spesialenheten ikke ville bli ferdige med å stille spørsmål av sensitiv art til den pensjonerte politimannen, og at dørene derfor holdes lukket frem til lunsj tirsdag.

– Han synes det var positivt å komme med sin versjon av det Spesialenheten har anklaget ham for. Han er imidlertid litt skuffet over å ikke ha fått legge frem sin versjon offentlig, når anklagene har kommet offentlig, sier Jensens forsvarer John Christian Elden.