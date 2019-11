Jensen før ankesaken: – Dette kan få fatale konsekvenser

I dag starter runde to av ankeforhandlingen av straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Borgarting lagmannsrett.

Jensen: – Jeg skal gjøre en solid jobb

– Det er klart at det ligger i bakhodet at det er siste runde, og konsekvensene er ganske fatale dersom vi ikke når frem. Vi må jobbe hardt i denne runden og være pedagogisk for å få folk til å henge med, sa Jensen da NRK møtte han på vei til Oslo tinghus onsdag morgen.

NY RUNDE: Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre på vei inn til Oslo tinghus onsdag morgen Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Hvordan har dere forberedt dere siden januar?

– Vi har jobbet med en del sentrale ting som vi mener er sentralt. Vi har jobbet med Cappelens påstander, tidslinjer og tekniske ting. Vi har fokusert på det saken er bygget opp på.

– Er du forberedt på å tilbringe resten av livet i fengsel?

– Kan man noen gang bli det?

– Hvordan skal du prøve å unngå det?

– Jeg skal gjøre en solid jobb sammen med advokatene i retten, sier Jensen.

Med seg hadde han sin samboer Ragna Lise Vikre.

– Vi har prøvd å gjøre det beste ut av månedene som har gått, men usikkerheten som denne situasjonen har medført kan være tøff å håndtere, sier hun.

Jensens siste mulighet

Dette er Jensens siste sjanse til å overbevise to dommere og fem lekdommere om at han er uskyldig.

Ni måneder har gått siden norgeshistoriens største hasjsak ble behandlet i lagmannsretten, og siste rettssak med juryordning, endte på høydramatisk vis.

Fagdommerne satte juryens dom i ankesaken til side, og dermed måtte hele rettssaken opp på nytt i lagmannsretten.

Det er satt av fem måneder til behandling av saken i retten. Saken vil gå i rettssal 250 i Oslo tinghus.

Fikk 21 års fengsel i tingretten

Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. I tillegg ble han dømt til inndragelse av 667.800 kroner.

Jensen mener han er uskyldig i begge deler, og anket.

Cappelen ble kjent skyldig i innførsel av 16,8 tonn hasj i perioden 1993–2013 og dømt til 15 års fengsel etter å ha fått en strafferabatt på 30 prosent. Han ble også dømt til inndragelse av hele 825 millioner kroner.

Cappelen mente han burde hatt større strafferabatt, og anket straffeutmålingen. Han har sittet i varetekt siden desember 2013.