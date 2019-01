Jensen fikk vite om Njåstads lekkasjer i oktober

Det bekrefter den nye lederen for partiets organisasjonsutvalg, Alf Erik Andersen, til NRK.

Som tidligere leder for organisasjonsutvalget, fikk Njåstad tilgang til informasjon om alle varslersakene i partiet etter #metoo.

Blant annet ble han gjort kjent med et stort kompendium om varslersaker i ungdomspartiet FpU, blant dem varsler mot daværende nestleder Kristian Eilertsen. Etter det NRK erfarer er noen av sakene som er lekket, varsler mot Eilertsen.

Opptil ti saker

Organisasjonsutvalgets nåværende leder, Alf Erik Andersen, sier utvalget hørte om lekkasjene 10. september i fjor. Da hadde Njåstad allerede gitt seg som leder for utvalget. De fant det nødvendig å gjøre grundige undersøkelser før de gikk videre til partiledelsen 19. oktober.

– Det gjelder færre enn ti saker, sier Andersen.

Alf Erik Andersen leder nå Frps organisasjonsutvalg. Foto: Svein Sundsdal / nrk

– Fantes det rapporter som ble lekket?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Det gjaldt dokumenter i forbindelse med under ti ulike saker og involverte ulike personer, svarer han.

På et sentralstyremøte 19. oktober ble partiledelsen informert. Først 29. januar trakk Njåstad seg fra alle sine verv i partiet på bakgrunn av lekkasjene.

– Jeg understreket alvoret i saken og at den måtte undersøkes grundig før vi konkluderte med hva slags reaksjon som var naturlig, skriver Siv Jensen i en SMS til NRK.

Hun sier hun på neste sentralstyremøte, 18. desember, ble orientert om at organisasjonsutvalget var ferdig med å behandle saken, og at Njåstad hadde trukket seg som sentralstyremedlem.

Frp-lederen har foreløpig ikke svart på NRKs spørsmål om hvorfor det tok ytterligere en måned før Njåstad trakk seg fra alle andre verv. I går sa hun at hun ville ha sørget for at han trakk seg, om han ikke hadde gjort det selv.

Varslere har ikke hørt noe

NRK har vært i kontakt med fire kvinner som har sagt ifra om oppførselen til tidligere FpU-leder Eilertsen. Ingen av dem har blitt kontaktet av Frp om Njåstads lekkasjer.

Partileder Siv Jensen har tidligere sagt at alle som er rammet av lekkasjene, har fått beskjed. Andersen ønsker ikke å si noe om hvor mange varslere partiet har vært i kontakt med.

– Hvem ble kontaktet?

– Det vil jeg ikke gå inn på. Vi informerte de vi mente det var nødvendig å informere, sier han.