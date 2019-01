Jensen anker tilsidesettelse: – Man skal tydeligvis ikke dømmes av sine likemenn lenger

– Man skal tydeligvis ikke dømmes av sine likemenn lenger. For å si det på enkelt norsk synes jeg det er å spytte på juryen, det lagmannsretten nå har gjort.

Det sier den tidligere politimannen Eirik Jensen etter at han først ble frikjent for narkotikasmugling, men så opplevde at fagdommerne satte juryens frifinnelse til side..

Juryen fant Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frifant ham i den mer alvorlige tiltalen om narkotikasmugling.

Dermed må saken mot Jensen opp for lagmannsretten på nytt, noe hans forsvarer John Christian Elden reagerer kraftig på.

– Han har vært i et helvete i fem år og nå sier lagretten at han må være i et helvete i to-tre år til, sier Elden.

Det er en skjønnsmessig oppfatning som de tre personene som er lagdommere har. De har lov til å ha den oppfatningen. De har en annen oppfatning enn det juryen har hatt. Forsvarer John Christian Elden om tilsidesettelsen / NRK

Mener Høyesterett kan sette til side

– Det er veldig spesielt i en sak der det ikke er juridiske spørsmål, men en ren bevisvurderingssak, sier Jensens advokat John Christian Elden til NRK.

Han sier at Jensen derfor har bestemt seg for å anke tilsidesettelsen.

Elden mener at det er en mulighet for at Høyesterett avviser lagrettens tilsidesettelse.

– Høyesterett har tidligere satt en slik tilsidesettelse til side, så det er rettspraksis for det, sier Elden til NRK.

– En uverdig avslutning av juryordningen

Saken mot Eirik Jensen er den siste saken som blir ført for en jury i Norge etter at juryordningen ble avskaffet.

En eventuell ny omgang i lagmannsretten vil bli ført for en meddomsrett.

– Det er en uverdig avslutning av juryordningen i norske domstoler, sier Elden.

Fem prosent tilsidesettelser

Det er uvanlig at juryavgjørelsene satt til side av lagdommerne.

En gjennomgang viser at i løpet av de siste seks årene er bare fem prosent av juryavgjørelsene satt til side av dommerne i Borgarting lagmannsrett.

Siden 2013 er det avholdt 659 ankesaker. 37 av kjennelsene er satt til side av dommerne. Det utgjør 5,6 prosent.