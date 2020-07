Jensen anker på alle punkter

Jensen anker med andre ord samtlige punkter som kan ankes til Høyesterett.

«Det gjøres gjeldende at Jensen må bli å frifinne av Høyesterett ved riktig lovbruk når det gjelder tiltalens post I, og at post II må bli å oppheve,» skriver forsvarer John Christian Elden i anken som ble sendt da fristen gikk ut fredag.

Da var det to uker siden Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten mener Jensen forsettlig har medvirket til innførsel av cirka 13,8 tonn hasj, og at han har gjort seg skyldig i grov korrupsjon.

Begge de dømte anker

Høyesterett behandler ikke bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. En anke kan gjelde straffutmåling, saksbehandlingsfeil eller lovanvendelse.

De to sistnevnte kan føre til at dommen oppheves. Da vil saken i så fall måtte behandles på nytt i lagmannsretten.

Det ble kjent tidligere lørdag at Gjermund Cappelen anker straffutmålingen.

Hevder det er mange saksbehandlingsfeil

Elden skriver om en rekke forhold han vil ta opp under det han mener er feil i saksbehandlingen:

Bruken av strpl § 242a ved kun delvis frigivelse av tilbakeholdte opplysninger, jf. bl.a. rettsboken s 22. j. Lagmannsrettens tilgang til dokumentasjon som ikke var dokumentert fra utkastene til dokumentutdrag, jf. rettsboken s 87.

PÅGRIPELSEN: Forsvarer John Christian Elden står ved siden av aktor Guro Kleppe idet sivilt politi fra Spesialenheten pågriper Eirik Jensen i retten. Eirik Jensen trekkes unna av samboeren Ragna Lise Vikre idet pågripelsen skjer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forsøker å få dommen opphevet

Elden anker også når det gjelder straffutmåling.

«(...)både hva gjelder den konkrete utmålingen av straff, men også med tanke på hvilket faktum som kan legges til grunn og omfanget av lovovertredelsene, jf. beviskravene i Rt 1998 s 1945.»

«Det gjøres prinsipalt gjeldende at straffutmålingsanken må medføre opphevelse av dommen, jf. nevnte avgjørelse, da bevisbyrden under straffutmålingen ikke er oppfylt for noen del av saken.»

Elden anker også inndragningen, og begrunner det med «at det er ilagt og omfanget av denne innenfor rammen av korrekt bevisbyrde for at det foreligger vinning og omfanget av denne.»

Nådde ikke fram i lagmannsretten

Flere av punktene i saksbehandlingen har vært diskutert under rettssaken i lagmannsretten.

Jensens forvarere har blant annet krevd å få utlevert alle telefonene som er beslaglagt hos Gjermund Cappelen, eventuelt å gjøre nye uttrekk av data fra disse. De fikk ikke medhold i dette.

Eirik Jensen anket umiddelbart da dommen falt i lagmannsretten. Forsvarer Elden sa han ville prøve å få dommen opphevet.

Elden skriver til NRK at han skal sende et ankeskriv i september. Her vil det komme fram en mer utførlig begrunnelse.

Guro Kleppe i Spesialenheten ønsker ikke å kommentere anken.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som bestemmer om saken skal tas opp til behandling.