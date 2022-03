Jens Stoltenberg trekker seg som sentralbanksjef

Dette bekrefter regjeringen i en pressemelding.

På Twitter skriver Stoltenberg selv om valget han nå har tatt.

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet, skriver Stoltenberg, og legger til:

– Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gjennom denne krevende tiden.

Stoltenberg er torsdag i Brussel, hvor han leder Natos ekstraordinære toppmøte. Det er én måned siden Russland invaderte Ukraina, og første gang Nato møtes fysisk siden dette.

Det var her Stoltenberg varslet om avgjørelsen.

– Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå.

Håpet Stoltenberg skulle ta jobben

Stoltenberg sier han har informert Finansdepartementet om avgjørelsen.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier de gjerne skulle sett at Stoltenberg trådde inn i stillingen.

– Men vi står midt i en dramatisk situasjon i Europa og jeg har stor forståelse for at han prioriterer å fortsette i den viktige rollen han har i Nato, sier Vedum i en pressemelding.

Med dette vil Ida Wolden Bache bli utnevnt som sjef for den norske sentralbanken.

NY SENTRALBANKSJEF: Ida Wolden Bache vil innen kort tid bli utnevnt til sentralbanksjef. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Hun har frem til nå vært fungerende i stillingen, frem til Stoltenberg skulle overta.

Finansdepartementet opplyser om at Bache skal utnevnes så snart som mulig, over en periode på seks år.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Jens Stoltenbergs fortsettelse som Nato-sjef er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort.

– At alle Natos medlemsland ønsker at Jens Stoltenberg fortsetter som generalsekretær i den urolige tiden vi nå befinner oss i, er en anerkjennelse av den solide jobben han har gjort og betydningen han har for Nato, sier Støre til NTB.

– Aldri før har alliansen stått sterkere, og aldri før i alliansens historie har samhold vært viktigere, fortsetter Støre.

Søreide: Ikke overrasket

Høyres utenrikspolitiske talsperson Ine Eriksen Søreide sier til NRK at hun ikke er veldig overrasket over at Stoltenberg trekker seg, gitt omstendighetene både for Nato og Norges Bank.

– Det er et viktig signal at om at han har fullt fokus på å fortsette i jobben som generalsekretær i Nato, sier hun, og legger til at det betyr mye i den sikkerhetspolitiske situasjonen verden har i dag.

VIKTIG SIGNAL: Høyres Ine Eriksen Søreide sier Stoltenbergs fortsettelse i Nato betyr mye for verdens sikkerhetspolitikk i dag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Samtidig er det bra med en stabil situasjon for Norges Bank. I de urolige økonomiske tidene nå, er det viktig at også sentralbanken har en sjef som er den sjefen som skal fungere hele tiden, sier Søreide.

SV krevde tidligere torsdag klarhet i hva som ville skje med Stoltenbergs stilling. Nå sier partileder Audun Lysbakken at de har full forståelse for beslutningen som er tatt.

– Det er naturlig at han blir sittende i den dramatiske situasjonen Europa er i. Ida Wolden Bache er et godt valg som sentralbanksjef, og vi ønsker henne lykke til i stillingen, sier Lysbakken.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn, sier også partiet støtter Stoltenbergs avgjørelse.

RIKTIG VALG: Sveinung Rotevatn (V) mener Stoltenberg gjorde klokt i å fortsette som Nato-sjef. Foto: Torstein Bøe

– Både i lys av støyen rundt utnevnelsen, samt at det kunne blitt krevende for en vikarierende sentralbanksjef å skulle sitte i lang tid uten mandatet man har i ryggen som den faktiske sjefen. Vi i Venstre vil gratulere vår første kvinnelige sentralbanksjef, sier Rotevatn til NRK.