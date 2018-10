Jegere må ta skrantesjuke-prøver: Tar ut deler av hjernestammen med skje

For å ta en slik prøve, må jegeren stikke en skje langt inn under skallen på det døde dyret, og hente ut et stykke av hjernestammen.

– Sykdommen har lang inkubasjonstid. Det tar flere år før et dyr har fått skrantesjuke til det utvikler symptomer, så dette er et langvarig overvåkingsprogram, sier Sylvie Benestad til NRK.

Seniorrådgiveren ved Veterinærinstituttet har jobbet med såkalte prionsykdommer i over tjue år. Hun regnes som landets fremste ekspert på sykdommer som skrantesjuke, skrapesjuke og kugalskap.

– Det er viktig at prøvene er tatt på riktig måte, og det er lurt om jegere ser instruksjonsvideo før de skal ta prøve av hjerne og lymfeknuter, sier seniorforsker Sylvie Benestad på Veterinærinstituttet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Utryddet hele stammen

Etter at det ble påvist smittsom skrantesjuke på villrein i fjellområdet Nordfjella i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane, gikk myndighetene hardt til verks:

De bestemte seg for i fjor høst og vinter å utrydde hele villreinstammen der.

Denne skjeen er brukt til å hente ut prøve fra hjernestammen på en elg. Foto: Even Lusæter / NRK

Hensikten var å hindre sykdommen fra å spre seg. Samtidig ble det satt i gang et omfattende overvåkingsprogram for å sjekke at skrantesjuke ikke har spredt seg til andre dyr. I år er målet å ta prøver av til sammen 30.000 hjortedyr.

Tusen takk til jegerne som har tatt prøver, sier fagdirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Skrantesjuke gir mye lidelse

– Nå er omtrent halvparten unnagjort, og heldigvis har vi ikke andre steder funnet den sykdommen som villreinen i Nordfjella hadde, sier fagdirektør Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet.

Hun sier at erfaringene fra USA viser hvor viktig det er å unngå at smittsom skrantesjuke biter seg fast i Norge.

Skrantesjuke-prøver til analyse ved Veterinærinstituttet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– I enkelte områder klarer ikke dyrestammene å reprodusere seg og går veldig tilbake. I tillegg er det selvfølgelig en fryktelig nervesykdom, sier Baalsrud.

Hun understreker at ingenting tyder på at denne sykdommen fra dyr smitter til mennesker.

Har sendt inn flere prøver

– Straks du har skilt fra kroppen, så må du bruke ei lang skje for å ta prøve under skallen på dyret. I tillegg må du ta en lymfeknute og sende inn, sier elgjeger Odd Rindhølen i Sel i Gudbrandsdalen.

Elgjeger i Odd Rindhølen i Sel i Gudbrandsdalen. Foto: Even Lusæter / NRK

Han har sendt inn flere prøver til analyse så langt, og er glad for å kunne bidra i dugnaden.

– Jeg vil i hvert fall gjøre det jeg kan for å hjelpe til, sier han.

Anbefaler instruksjonsvideo

Prøve av hjernestamme og lymfeknuter analyseres på Veterinærinstituttet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Sylvie Benestad anbefaler jegere å se hvordan de kan ta prøve av hjernestamme og lymfeknute før de skal ut på jakt.

– Jegere flest bidrar gjerne, sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det gjør det lettere å ta gode prøver, sier hun.

Jegere flest er positive til å delta, mener informasjonssjef Espen Farstad i Norges jeger- og Fiskerforbund.

– De aller fleste ser verdien i å bidra til en aksjon for å hindre at skrantesjuke spres blant norske hjortedyr, sier han.