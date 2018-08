Håkonsen kommer fra stilling som journalist i NRK, og etterfølger Camilla Ryste, som har vært kommunikasjonssjef siden 2014.

– Jeg er veldig glad for å få Jarle Roheim Håkonsen med på laget. Han er en erfaren og svært dyktig journalist. Håkonsen vil få en viktig jobb i å lede teamet som skal bistå meg og de andre stortingsrepresentantene i å kommunisere Arbeiderpartiets politikk, sier Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Håkonsen har lang erfaring som journalist og programleder i NRK, nå ser han frem til å bruke andre sider av seg selv enn det han har kunnet i NRK.

– Jeg er utdannet statsviter og har dessuten lyst til å kunne argumentere litt mer enn jeg har gjort hittil. I journalistikken er man opptatt av objektivitet, men nå vil det handle om å få frem et budskap.

Og som politisk journalist gjennom flere år, gleder han seg nå til å finne ut hvordan det jobbes i ett av landets største partier.

– Som journalist har jeg drømt om å komme tett innpå de politiske prosessene, og være litt flue på veggen. Nå får jeg kommet inn i landets største opposisjonsparti, og bli kjent med folk som brenner for det de driver med.

Den ellers så sindige Dagsrevy-programlederen hadde en litt annen rolle som streikeleder da medlemmene i Norsk Journalistlag i NRK streiket våren 2018. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tas av skjermen etter eget ønske

Jarle Roheim Håkonsen har jobbet i NRK siden 1996. Han har ledet Dagsrevyen, flere valgsendinger, politiske debatter og TV-aksjonen. Mellom 2006 og 2009 var han NRKs korrespondent i Brussel

Det er ennå ikke klart når Håkonsen begynner i Arbeiderpartiet, men han blir etter eget ønske tatt av skjermen med umiddelbar virkning.

Kyrre Nakkim, programdirektør i NRK. Foto: Ole Kaland / NRK

– Vi ønsker å takke Jarle for den gode jobben han har gjort i NRK, som journalist, programleder, reporter, nyhetsanker og korrespondent. Nå ønsker han å gjøre noe nytt, og det er selvfølgelig trist, men sånn er livet. Vi ønsker Jarle lykke til i ny jobb og er takknemlige for at vi fikk ha ham om bord så lenge, sier Kyrre Nakkim, programdirektør i NRK.

Selv sier Håkonsen at han kommer til å savne gode venner og kolleger i NRK.

Inn i et parti i motvind

Arbeiderpartiet har slitt i motvind den siste tiden. I januar trakk partiets nestleder Trond Giske seg som følge av flere varsler om upassende oppførsel.

Senere samme måned falt partiet ned til 20,1 prosents oppslutning, det dårligste målingsresultatet på mange år.

Håkonsen er klar på at han ikke som ansatt i partiet ikke skal være med å utforme politikken, men jobbe for at partiet når ut med politikken sin.

– Jeg har troen på Arbeiderpartiet fremover, sier Roheim Håkonsen.

Ledet NRKs nyhetssendinger 22. juli 2011

Det var Jarle Roheim Håkonsen som ledet nyhetssendingen på Tv like etter angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. I løpet av sendingen ble det klart at terroristen skjøt ungdommer på AUFs sommerleir på Utøya.

– Det var veldig sterkt å lede den sendingen. Jeg hadde jobbet med terrorangrep før det, men her ble det veldig nært, sier den erfarne programlederen.

I minuttene før ekstrasendingen klokka 16 den 22. juli 2011, gikk det opp for Jarle Roheim Håkonsen hvor omfattende angrepet på Regjeringskvartalet er. Du trenger javascript for å se video. I minuttene før ekstrasendingen klokka 16 den 22. juli 2011, gikk det opp for Jarle Roheim Håkonsen hvor omfattende angrepet på Regjeringskvartalet er.

Håkonsen var selv AUF-medlem som ung, og kjente Utøya godt. Han har også sittet en periode i bystyret i hjembyen Skien.