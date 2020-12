Dette året har verdens befolkning blitt ordentlig kjent med bruken av munnbind. Fra å være noe man i hovedsak ser på turister fra asiatiske land har munnbind blitt en del av «alles» antrekk.

Men dersom munnbind ikke er helt tingen for deg finnes det andre alternativer. I Japan har en oppfinner nå startet å selge realistiske masker av fremmedes ansikter.

Da Okawara lanserte ideen i oktober, var interessen stor blant folk som ønsket å få en realistisk versjon av ansiktet sitt på en maske. Foto: ISSEI KATO / Reuters

– Jeg eier en maskebutikk så jeg syntes det ville vært morsomt å kjøpe og selge andre menneskers ansikt, sier maskegründer Shuhei Okawara til nyhetsbyrået Reuters.

– Flere hundre ville selge «ansiktet»

Butikken til Okawara selger vanligvis masker som brukes til forskjellige fester og teater. Da han lanserte ideen i oktober, var interessen stor blant folk som ønsket å få en realistisk versjon av ansiktet sitt på en maske.

–Det ber helt utrolig at så mange mennesker verden over ønsket at jeg skulle kjøpe ansiktet deres. Antallet som ønsker å kjøpe disse maskene var over all forventning, sier Okawara.

Mange har tilbudt å selge «ansiktet» sitt. Her er en av dem som fikk sitt brukt. Foto: Kwiyeon Ha / Reuters

Ifølge Okawara har han betalt 40.000 japanske yen per ansikt han har kjøpt, noe som utgjør cirka 3350 kroner. Utsalgsprisen ligger på over 8200 kroner.

Men dersom en ønsker å kjøpe en slik maske så er det ikke uten en stor hake. Masken beskytter verken brukeren eller andre mot virus eller bakterier. Med andre ord vil den være ubrukelig dersom du kjøper den for smittevernhensyn.