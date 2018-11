Japan leter etter forsvunnen øy

Myndighetene i Japan frykter at jordmasser er skylt bort, og øya med dem, slik at landets areal har blitt litt mindre.

Esambe Hanakita Kojima ble ikke offisielt registrert før kystvakten undersøkte øya i 1987, og ingen kan si nøyaktig hvor stor øya var. Men nå er den i alle fall borte.

De nærmeste fastboende er på en øy 500 meter unna der Esambe Hanakita Kojima lå, men ingen der skal ha fått med seg at øya forsvant, skriver The Guardian.

Øya var en 158 ubebodde øyer som fikk navn i 2014. Et tiltak fra japanske myndigheter i et forsøk på å tydeliggjøre sitt territorium og sin økonomiske sone.

Kystvakten utelukker ikke at øya er tatt av vær og vind og planlegger en leteaksjon.

Vokter sitt territorium

Forsvinningen er nemlig ikke helt uten betydning. At en øy blir borte kan blant annet påvirke Japans territorialvann og grenser til havs. Landet bruker ressurser på å beskytte sine fjerntliggende øyer, som for eksempel Okinotori-øyene i Stillehavet, for å sikre sine økonomiske soner, skriver nyhetsbyrået AFP.

Japan ligger også i strid med sine naboer Kina og Sør-Korea når det gjelder flere andre øyer i regionen.

Japan har flere ganger mistet, eller fått, territorium på grunn av jordskjelv og ekstremvær. I 2015 steg en rundt 300 meter lang landstripe opp fra havet ved kysten av øya Hokkaido. I 2013 fikk landet en ny vulkansk øy cirka 1000 km sør for Tokyo.