Japan hever katastrofeberedskapen - ber 8 millioner evakuere

Så mange som 8 millioner mennesker skal nå ha ha fått ordre om å evakuere fra hjemmene sine.

Tidligere søndag var dette antallet 1,6 millioner.

Folk har blitt rådet til å søke ly i bestemte tilfluktssteder på steder som skoler og samfunnssentre, men lokale medier melder at ikke alle følger oppfordringen. I frykt for koronaviruset har enkelte tatt inn på lokale hoteller.

Man regner med at tyfonen vil øke i kraft i løpet av de kommende timene. Det er ventet kraftig regn, stormflod og vind på opp mot 160 kilometer i timen, ifølge BBC.

Dette bildet er tatt i Miyazaki, sørvest i Japan. Foto: AP

Tog og fly kansellert

Tyfonen Haishen er ifølge NTB den tiende som har rammet landet til nå i år.

Den passerte øya Okinawa lenger sør lørdag, og beveget seg deretter nordover forbi øya Amami-Oshima tidlig søndag.

Der ble det sendt ut ordre om evakueringer, og det ble advart om kraftig vind og høye bølger. Hustak ble tatt av vinden og strømbrudd rammet området.

Senere søndag fortsatte tyfonen videre mot den større øya Kyushu med kraftig vind og regn. Der rapporteres det at minst 142.000 husstander allerede er uten strøm.

Det meste er nå stengt ned i den vestlige delen av Japan. Fabrikker og skoler har lukket dørene. Hundrevis av fly- og togreiser er også kansellert.

Tyfonen Haishen kommer bare dager etter at tyfonen Maysak herjet landet. Foto: AP

Advarer innbyggerne

Meteorologene oppfordrer innbyggerne til å være svært forsiktige og advarer mot mulig rekordregn og svært høye bølger langs kysten.

Bare for noen dager siden herjet tyfonen Maysak i Japan. Da sank et lasteskip med 43 mennesker om bord. Det var da en av regionens kraftigste tyfoner på flere år. Haishen følger i omtrent samme kurs som Maysak gjorde for en uke siden.

I Sør-Korea, der tyfonen er ventet å ankomme mandag, økte det sentrale hovedkvarteret for katastrofe- og sikkerhetstiltak landets tyfonvarselnivå til fire - det høyeste - søndag.