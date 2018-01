Janne Jemtlands bror takker for all omtanke

– «Livet er ikke for pyser» er det et uttrykk som heter og det har jeg både følt og opplevd de siste to ukene, skriver Terje Opheim, broren til Janne Jemtland, i et innlegg mandag kveld.

NRK har vært i kontakt med Opheim. Han ønsker ikke å kommentere noe utover det han skriver på Facebook, men har godkjent at NRK viderebringer teksten.

Fant død person i Glomma

– Janne ble lørdag funnet, og var som vi fryktet omkommet. Igjen står det to flotte gutter som er i en situasjon ingen av oss andre kan fatte! Men guttene er både sterke og svake og klarer å få hverdagen til å fungere på et vis tross det tragiske som har skjedd, skriver han.

I søket etter 36-åringen ble en død person funnet i Glomma lørdag. Personen er ennå ikke identifisert, men politiet mener det er Janne Jemtland de har funnet.

Jemtlands ektemann er pågrepet og siktet for drap. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker. Ektemannen erkjenner ikke straffskyld, men skal ha innrømmet å ha «en rolle» i saken. Politiet opplyste mandag at ingenting tyder på at noen har medvirket i saken.

Blir tatt vare på

Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat for de to barna Jemtland etterlater seg. Hun sier til NRK at barna blir tatt godt vare på av familie og venner.

Jemtlands bror skriver at omtanken har gjort godt i den vanskelige tiden.

– De har mange gode mennesker rundt seg om dagen som viser medfølelse, omsorg og omtanke som er helt fantastisk.