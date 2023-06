Andersen ble i 2001 dømt for voldtekt og drapet på Stine Sofie Sørstrønen, men frifunnet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Gjenopptakelseskommisjonen har nå valgt å gjenoppta saken mot ham.

– Det er sjelden at dette skjer, for det krever at man får nye bevis. Utgangspunktet er at om man blir frifunnet, så skal man kunne gå videre i livet, sier professor i politivitenskap Morten Holmboe ved Politihøgskolen.

Professor i politivitenskap ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, sier en eventuell uriktig anklage i Baneheia-saken vil være alvorlig. Foto: Haron Hussain / NRK

Da det ble klart at saken mot Andersen blir gjenopptatt, anmeldte Viggo Kristiansen ham for uriktig anklage.

Nå er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om de vil ta ut tiltale mot Andersen.

Holmboe sier at en siktet alltid kan forklare seg uriktig om seg selv, uten å bli straffet for det. Problemet oppstår når man drar andre inn i saken.

– Man kan ikke si det var noen andre som gjorde det, hvis det ikke var det. Da er det en uriktig anklage.

Dette er Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel. * Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap på begge jentene. Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. * Andersen tilsto – Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken. * Fredag 21. oktober besluttet riksadvokat Jørn Maurud at han vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene som han ble domfelt for.

Kan få tolv nye år bak murene

Andersen har allerede sonet 19 år for voldtekt og drap. Nå gjenåpnes også saken etter drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

– Andersen kan ikke få mer enn 21 år for det han gjorde i Baneheia. Derfor kan han få maks to år til for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, sier Holmboe.

Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden sier at Andersen fremdeles nekter straffskyld.

NRK har vært i kontakt med Holden, som sier han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Hvis anmeldelsen om uriktig anklage vinner frem, kan straffeutmålingen bli mye lenger.

– Slik saken ligger, kan dette være en grov uriktig anklage, hvis Andersen blir funnet skyldig, sier Holmboe.

Han vil ikke si noe hvor sannsynlig det er, eller vurdere bevisene.

For drapet og uriktig anklage kan den totale straffen bli 12 år i fengsel. To år for drapet på Lena Sløgedal Paulsen og 10 år for uriktig anklage.

Baneheia i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Alvorlige anklager

Strafferammen for grov uriktig anklage er ti år og kan legges til den eventuelle nye drapsdommen, mener Holmboe.

Det har vært et tema om straffen kan nå taket på 21 år. Holmboe mener det ikke vil skje.

– Den eventuelle nye drapsdommen vil være for noe som skjedde før den opprinnelige dommen i 2001. En eventuell dom for uriktig anklage er for noe som har skjedd etter at saken til Viggo Kristiansen ble gjenopptatt, sier han.

Ettersom Viggo Kristiansen er frifunnet, førte ikke anklagen fra Jan Helge Andersen fram.

Straffen blir eventuelt for forsøk på uriktig anklage, som normalt straffes mildere.

Viggo Kristiansen vinket adjø til tidligere medfanger da han ble løslatt fra Ila fengsel tidligere i år. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Sjelden kost

Maria Hessen Jacobsen, advokat i Elden Advokatfirma, sier til NRK at hun tror det er sannsynlig at dette vil etterforskes som to separate forhold.

Én etterforskning for drapet på Lena Sløgedal Paulsen og en etterforskning på uriktig anklage.

– Så kan politiet føre dem sammen for retten. Å anmelde noen for falsk anklage er ikke uvanlig i straffesaker, sier Jacobsen.

Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma. Foto: Privat

Samtidig understreker hun at dette er upløyd mark.

– Dette er sjelden kost i norsk rett, sier hun og legger til:

– Det vil ha en ekstremt stor symbolverdi om han blir domfelt for falsk anklage. Da er det jo bevist utover enhver rimelig tvil at Kristiansen ikke deltok.

Marius Dietrichson er i leder Advokatforeningens Forsvarergruppe. Han mener at Andersen må få en streng straff hvis han blir dømt.

– Skyldspørsmålet rundt ham må behandles som alle andre. Men er han skyldig, vil det av allmennpreventive grunner være nødvendig med en streng straff.

Rettsstatens største utfordring

Dietrichson sier en uriktig anklage er veldig alvorlig.

– En siktet som tilstår, og på den måten oppnår politiets gunst, for deretter legge skylden på en annen siktet, som er uskyldig – det er rettsstatens største utfordring.

Han peker på at en siktet, som Kristiansen, ikke kan beskytte seg mot slike anklager hvis Andersen blir trodd av politi og påtalemyndigheter.

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, mener uriktige anklager i straffesaker er en av rettsstatens største utfordringer. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Dersom det viser seg at Andersen har uriktig anklaget Kristiansen, har verken tingrett, lagmannsrett, Høyesterett eller Gjenopptakelseskommisjonen i seks omganger klart å avsløre dette.

Statsadvokat Johan Øverberg sier til NTB det er naturlig at det vil bli tatt stilling til både det uoppklarte drapet og til spørsmålet om falsk forklaring når de sender sin innstilling til Riksadvokaten.

Han sier samtidig at spørsmålet om falsk forklaring ikke har vært en viktig del av den nye Baneheia-etterforskningen.

– Målet med etterforskningen har vært å bringe klarhet i skyldspørsmålet rundt drapene, sier han.

Statsadvokat Johan Øverberg. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ventet med å anmelde

Torsdag bekreftet advokat Brynjar Meling overfor NRK at de nå anmelder Jan Helge Andersen for falsk anklage.

– Han har opprettholdt falsk anklage over tid, og så lenge han ikke erkjenner straffskyld for begge forholdene, ligger det implisitt at han opprettholder anklagen mot en frifunnet Viggo Kristiansen, sier Meling.

Kristiansen og Meling har en anmeldelse liggende klar. De har bevisst ventet med å levere den til gjenopptakelsen var et faktum.

– Hvorfor har dere ventet?

– Det var naturlig ut fra situasjonen å avvente en slik gjenåpning, da vi ikke kunne være sikre på at påtalemyndigheten ville reise en selvstendig sak mot Andersen.

Meling mener det vil være den mest alvorlige uriktige anklage-saken som har vært rettslig prøvd i Norge hvis det blir tatt ut tiltale.

Ikke nødvendigvis foreldet

Det Andersen sa i den opprinnelige etterforskningen i 2001, er foreldet.

Men hvis han har opprettholdt forklaringen sin under gjenopptakelssaken til Kristiansen, kan han likevel dømmes for uriktig anklage.

– Han skal ha gjentatt anklagene i avhør senere. Er det riktig, må Andersen svare for det. Og han risikerer en lang straff for den falske anklagen, dersom han blir funnet skyldig, sier lederen i Forsvarergruppen Dietrichson.