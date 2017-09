Jan Bøhler: – Det å bli gjengangerkriminell er like alvorlig som å bli radikalisert

Til tross for at ungdomskriminaliteten har gått ned siden 2010, har den igjen økt de siste årene. Det er spesielt blant unge gjengangere den øker. Det vil si unge mellom 15 og 18 år, som har begått fire eller flere lovbrudd.

I 2009 var det 89 unge gjengangere, i 2016 var det 108.

Dagligleder ved SaLTo-sekretariatet, Ove Kristofersen, sier at kriminaliteten blant mange av gjengangere er knyttet til levekår og integrering.

– Mye av integreringen har vært relativt vellykket hvis vi sammenligner oss med andre byer av Europa. Men det er også åpenbart at vi har en del utfordringer i Oslo, og dette nedfeller seg ved barnefattigdom, frafall ved skolen og mangler på integrering, sier han

– «Hva har dere å tilby?»

Stortingsrepresentant, Jan Arild Ellingsen (Frp), sier i programmet «Din stemme» på NRK at han ikke er overrasket over utviklingen.

– Med den store innvandringen i Oslo så er det åpenbart at man vil få utfordringer som ikke er enkle og håndtere.

– Vi er nødt til å se på om vi gir nok støtte og ansvar til foreldrene til de som er berørte også må vi se om samfunnet tar sitt ansvar, sier han.

Stortingsrepresentant, Jan Bøhler (Ap), som selv bor i Groruddalen, sier at han har sett at det er økt aktivitet i kriminelle gjenger i narkotikanettverk som prøver å rekkrutere unge.

– Jeg har gått mye nattravn på Stovner og Vestli de siste dagene. En jeg pratet med forleden forklarte, «jeg får tilbud fra kriminelle gjengmiljø om at jeg kan frakte og selge narkotika og tjene 10.000 kroner om dagen, og jeg får trygghet og blir ikke banka opp», også sier han, «hva har dere å tilby oss som slutter i skolen?».

Mange risikofaktorer

Stortingsrepresentant, Abid Raja (V), sier at det er viktig å se på årsaksfaktorene.

– Vi snakker om barnefattigdom, sosioøkonomisk status i hjemmet, foreldre som ikke har jobb, dårlige levekår, de bor i tettbygde strøk og trange boliger. Dette er mange risikofaktorer. Kona som er psykolog sier at vi også må se på de psykiske forholdene i hjemmet. Foreldrene har ofte psykiske utfordringer, det kan være mye vold, og ikke minst autoritære oppdragelser.

– Hvis du ser på alle de risikofaktorene i sum, så er det nesten en dramatisk konklusjon å trekke. Du skal nesten mislykkes hvis du vokser opp i et slik hjem, og da er vi nødt til å bryte opp dette.

Videre sier Raja at han ønsker å invitere både Ap og Frp til å sammen sette seg ned å lage en politisk dugnad for å løfte barn ut av fattigdom, etter valget.

– Alle partier og alle politikere vil dette. La oss sette oss ned, legge all partipolitikk til side å lage et stort felles forlik og løfte barn ut av fattigdom. Gjør vi dette, så er dette en måte å få bukt med kriminellvirksomhet som vi vet veldig mange havner i.

– Like alvorlig som å bli radikalisert

Bøhler mener at det å bli gjengangerkriminell er like alvorlig som å bli radikalisert.

– Jeg mener at vi ovenfor disse ungdommene som blir gjengangerkriminelle, burde ha en mye mer omfattende innsatsplan, hvor alle etater bidrar. Da tenker jeg på alt fra skole, til fritidsklubber, til de som jobber med barnevern, og politiet.

Abid Raja, som har vært åpen om at han blant annet har vært barneraner, sier at løsningen ligger i at ungdom må føle seg sett.

– Det er empati som gjelder. Vi skal være harde mot de mest hardbarka, men det er ingen som blir hardbarka på dag en. Det starter i det små, og vi må bryte opp den karriereveien, sier han.