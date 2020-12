For en drøy uke siden omtalte NRK det kjente radioteleskopet ved Arecibo-observatoriet i Puerto Rico, som sto i fare for å rase.

Nå har det ærverdige teleskopet kollapset. Det bekrefter Christiano Brum, som er assisterende forskningsdirektør ved observatoriet, til NRK.

– Den kollapset i dag rundt klokka 08.00 lokal tid, sier Brum, som var til stede da plattformen kollapset.

Ingen skal ha blitt skadet i kollapsen, bekrefter amerikanske National Science Foundation til The Verge.

Nyheten om at teleskopet ikke skulle repareres sendte sjokkbølger inn i det internasjonale romforskermiljøet.

En underskriftskampanje for å bevare teleskopet har i skrivende stund fått nesten 60.000 signaturer. Initiativtakerne skriver dessuten at fordi antennen ligger oppå en såkalt akvifer, kan et ras føre til en konsekvenser for miljøet og for befolkningen som bor i området.

Nå er underskriftskampanjen forgjeves.

Slik så plattformen ut før den kollapset på tirsdag. Foto: Anja Strømme

Nesten 60.000 ville bevare observatoriet

Den norske romforskeren Anja Strømme har ved flere anledninger forsket og undervist ved observatoriet. Hun synes det er forferdelig trist at plattformen som hang 150 meter over antennen, har rast.

– Dette er den definitive enden på en æra. Det er klart at for beslutningen som ble tatt for en ukes tid siden, om at skadene var så store at det var bestemt at den skulle rives, så endret dette ikke på utfallet. Men det er en voldsom slutt på et sånt eventyr, sier Strømme til NRK.

Hun legger til at en del viktige instrumenter som var på plattformen nå kan være tapt.

– Det er rart at man blir så trist av at et stykke metall har kollapset. Men det er en så signifikant ting, man får et forhold til et sånt sted, noe sånt blir aldri bygget igjen. Det har bidratt på så mange felt, både for å forstå vår klode og solsystem, men også trigget nysgjerrighet for barn og unge, sier Strømme.

Hun trekker frem hvordan observatoriet og teleskopet har hjulpet til med å motivere unge på Puerto Rico til å utdanne seg. Skoleklasser pleier nemlig å besøke teleskopet og observatoriet.

Bilde av ødeleggelsen på radioteleskopet på Arecibo. Foto: Ricardo Arduengo / AFP

James Bond-kulisse

Dessuten har observatoriet vært kulisse i kjente filmer, som i Hollywood-stjernen Pierce Brosnans James Bond-debut «GoldenEye» i 1995.

– Den har vært brukt i filmer, man bruker den til å trigge nysgjerrighet på universet rett og slett, sier Strømme.

Norske Anja Strømme har flere ganger jobbet på Arecibo-observatoriet. Her fra et besøk tidligere. Foto: Anja Strømme

Det var etter at to av kablene som holdt 900 tonn med instrumenter på plass røk, at det ble besluttet å rive teleskopet.

Observatoriet, som sto ferdig i 1963, har alltid hatt en sterk tilknytning til Norge, ifølge Strømme. En av de første direktørene for Arecibo var norsk, og norske forskere som Strømme er jevnlig der for å forske og hente inn nye data til sitt arbeid.

Strømme sier å få på plass noe lignende vil være en enorm jobb:

– Jeg ville bli overraska om man klarer å få til noe sånt igjen, men det er et enormt engasjement på gang for å prøve å gjenbygge Arecibo, sier hun.