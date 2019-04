Jakter spor på eiendommen til savnede Anne-Elisabeth Hagen

Politiet gjorde søk med hund torsdag. Fredag holder to politibetjenter vakt på hver side av huset mens nye undersøkelser foregår.

Store ressurser

Seks krimteknikere har gått manngard og søker langs bakken med blå plasthansker. De har også båret brune beslagsposer til bilen, og satt opp gule markeringer på eiendommen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen sin på Lørenskog 31. oktober i fjor.

LUKTER: Politiet undersøker boligen til Anne-Elisabeth Hagen med en hund torsdag. Foto: Wilhelm Sverdvik

Bakgrunnen for at undersøkelsene gjøres først nå, snart et halvt år etter forsvinningen, er ifølge politiet fordi snøen har smeltet. I 10 uker foregikk også etterforskningen i skjul, og politiet ville derfor ikke gjennomføre alle etterforskningsskritt.

Politiet ber også folk i området om å være oppmerksomme på gjenstander som måtte dukke opp når snøen smelter.

LEDER: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Vi vil forsikre oss om at vi ikke har gått glipp av noe i de tidligere undersøkelsene som er gjort. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser tidligere. Det er søk etter mulige gjenstander og spor, uten at jeg kan konkretisere det ytterligere, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

1600 tips

Politiet presiserer at status i saken er uforandret. Det har ikke vært ny kontakt med den antatte motparten, og etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.

GJENSTANDER? Politiet var torsdag tilstede med krimteknikere og hund for å søke etter gjenstander og andre spor på eiendommen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Det er slik at omfattende politietterforskninger ikke kun gir svar, de avdekker også nye spørsmål som må undersøkes. I de fleste store etterforskninger er det behov for å gjøre både nye undersøkelser - og etterundersøkelser på det sentrale åstedet. Det er også tilfellet i denne saken, sier Brøske.

Det har kommet inn rundt 1600 tips, blant annet om mistenkelige biler, observasjoner, mulige skjulesteder og gjerningspersoner.

BAKSIDEN:Politiet undersøkte utendørs på eiendommen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Politiet antar at Hagen ble bortført fra boligen på Lørenskog 31. oktober i fjor. Til tross for flere oppfordringer har ikke politiet fått noen bevis på at hun er i live.

Siste kontakt med de antatte gjerningspersonene var 11. februar.