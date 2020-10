Jagland beskylder Stoltenberg for skittent spill i ny bok

Onsdag utgis første bind av Thorbjørn Jaglands selvbiografi «Du skal eie det selv».

Der forteller den tidligere Ap-lederen og statsministeren om det dårlige forholdet til etterfølger Jens Stoltenberg.

«Det har vært mange kamper opp gjennom årene om hvem som skulle bli partiets ledere. Men det har alltid vært avgjort ved hjelp av en valgkomité som la fram sin innstilling for landsmøtet. Her hadde noen – i en leilighet på Bislett – oppnevnt seg selv som valgkomité og startet arbeidet med skifte av leder anonymt ved hjelp av pressen,» skriver Jagland i boken som TV 2 siterer fra.

I Stoltenbergs biografi fra 2016 innrømmer han at han jobbet systematisk og holdt hemmelige møter for å skvise ut Jagland.

– Det var vondt for Thorbjørn Jagland. Det var vondt for meg. Det var vondt for partiet, innrømmet Stoltenberg i ettertid.

– Slo ned i hodet mitt som en bombe

I boken som kommer ut i morgen skriver Jagland:

«Inntil denne kvelden i Strasbourg, da jeg leste hva Jens hadde skrevet, hadde jeg trodd at jeg var utsatt for en pressekampanje. Jeg hadde kviet meg for å tro det som ble påstått, at personer i de innerste sirkler nærmest daglig forsøkte å få pressen til å formidle negative budskap om meg. Nå så jeg at det stemte. Personene ble nevnt av Jens selv. Setningene «jeg visste at de jobbet for mitt kandidatur og at de var blant medienes anonyme kilder som argumenterte for et lederskifte … Jeg stoppet dem ikke» slo ned i hodet mitt som en bombe», skriver Jagland.

Jens Stoltenberg ønsker ikke å kommentere Jaglands bok utover dette som er formidlet via pressekontakten:

– Jens Stoltenberg fortalte sin versjon av tiden som norsk politiker og statsminister i selvbiografien sin. Han har ikke noe å føye til utover dette, opplyser Sissel Kruse Larsen, kommunikasjonsrådgiver for Jens Stoltenberg, til NRK.

Konflikten toppet seg

– Jeg har ventet i 20 år med å fortelle min historie, fordi jeg har hatt alle disse høye stillingene. Jeg syntes ikke det passet seg, sier Thorbjørn Jagland (69) til NRK.

– Men nå er jeg fri til å fortelle. Det har vært en lettelse, legger han til.

Ifølge Jagland handler første bok om liungens opphav, familie og hvordan han så «vanlige arbeidsfolk brukte sine stemmesedler for å skaffe seg makt».

– Det har blitt min fortelling om hvordan jeg synes Arbeiderpartiet har forvaltet disse stemmesedlene opp gjennom åra, sier Jagland.

Første bok slutter i det turbulente året 2002. Da toppet partikonflikten med Jens Stoltenberg seg.

Thorbjørn Jagland signerer boka si hos Norli. Foto: Camilla Heiervang / NRK

Overrasket over å bli statsminister

Da daværende statsminister Gro Harlem Brundtland overraskende kunngjorde sin avgang i 1996, kom det som en overraskelse også på Jagland, som ble utpekt til landets nye statsminister.

Jagland har i ettertid sagt at han verken hadde noe ønske om at Brundtland skulle trekke seg eller å ta over for landsmoderen.

Han var kun statsminister i ett år. Under perioden møtte Jagland mye motbør som regjeringas overhode. Flere av statsrådene sluttet etter kort tid:

Planleggingsminister Terje Rød-Larsen måtte gå av etter avsløringer om aksjehandel etter kun en drøy måned.

Grete Faremo gikk av som olje- og energiminister på grunn av overvåkningssaken mot Berge Furre og Lund-rapporten.

Justisminister Anne Holt gikk av på grunn av sykdom etter to drøye måneder. Etterfølgende justisminister Gerd-Liv Valla satt ut perioden av Jaglands-regjering.

Jagland ble også gjort narr av med sine visjoner om «Det norske hus», og sitt mislykkede ultimatum om å få en oppslutning på 36,9 under valget i 1997.

Valgoppslutninga endte på 35 prosent. Jagland gikk av som statsminister 17. oktober 1997.

Her gratulerer tidligere leder Thorbjørn Jagland av Arbeiderpartiet (t.v.) sin arvtaker, Jens Stoltenberg i 2002. Foto: Ola A. Thorset / NTB scanpix

Opprivende lederstrid i Ap

Den indre maktkampen i partiet mot Jens Stoltenberg startet allerede på 1990-tallet da Brundtland sa hun ville gå av som partileder.

Arbeiderpartiet var splittet i spørsmålet om hvem som skulle overta. Det endte med at Stoltenberg trakk sitt kandidatur og Jagland styrte partiet i ti år. Han var omstridt internt.

I 2002 trakk Jagland seg som Ap-leder og statsministerkandidat. Jens Stoltenberg overtok.

Daværende Ap-leder Thorbjørn Jagland (TV) og Jens Stoltenberg sammen på pressekonferanse etter Arbeiderpartiets landsstyremøte i 1995. Foto: Berit Roald / NTB

Ut av norsk politikk

5. januar 2002, midt i konflikten med Stoltenberg, havnet Jagland på sykehus etter et illebefinnende.

Mens Ap-lederen var innlagt på Rikshospitalet sto pressen utenfor. Det var da Bård Tufte Johansen i «Åpen Post» tok på seg et gult kyllingkostyme og danset rundt bak TV 2s reporter midt i en direktesending.

Stuntet fikk enorm oppmerksomhet. Johansen beklaget senere oppstyret i et åpent brev.

I 2005 ble Jagland stortingspresident. Tre år senere ble det offentlig kjent at han ikke tok gjenvalg på Stortinget. Jagland begrunnet det med at han stilte som kandidat til jobben som generalsekretær i Europarådet. Han fikk jobben i 2009.

Samme år ble han også leder av Nobelkomiteen, fram til 2015.