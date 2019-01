Jacobsen sluttar i VG på grunn av forhold til Ap-politikar

Dette stadfestar Jacobsen overfor Medier24 . Han har dei siste åra vore leiar for kommentaravdelinga i avisa. VG-redaktør Gard Steiro seier til NRK at når det er slike bindingar, og når han opplyste VG om relasjonen, så kunne ikkje Frithjof Jacobsen halde fram i stillinga si.

– Han fortalde det 1. januar, og 11. januar sa han opp stillinga si i VG, seier han.

Går gjennom kommentarar

Jette Christensen er stortingspolitikar for Arbeidarpartiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Gard Steiro seier til NRK at avisa har gått gjennom kommentarar og podkastar frå ei god stund tilbake for å sjå om dei kan vere farga av forholdet til Ap-politikaren. Han seier at han ikkje kan gjere noko vurdering av om dette har svekt tilliten til VG.

– Då Jacobsen nekta for relasjonen på eit tidlegare tidspunkt, var det feilinformasjon?

– Eg vil seie det slik. Det gjekk rykte om Jacobsen. Han avkrefta dei. Det la vi til grunn. Eg vil ikkje gå inn på kva rykte, eller seie meir om samtalane vi har hatt, seier Steiro.

– Korleis har dette svekt tilliten til VG?

– Det kan eg ikkje gjere ei vurdering av.

Gard Steiro er sjefredaktør i VG. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Har det svekt tilliten til VG?

– Eg vil ikkje gå inn i slike vurderingar. Vi har opplyst om det som har skjedd om omsyn til truverdet vårt. Det meiner eg er ryddig, svarar VG-redaktøren,

– Skuldar ei forklaring

– VG skuldar lesarane ei forklaring på den brå avgangen. Første nyttårsdag informerte Frithjof Jacobsen politisk redaktør Hanne Skartveit om at han hadde fått ein nær relasjon til ein politikar. Etter dette har han ikkje skrive kommentarar eller delteke i podkasten Giæver og Joffen. Han publiserte den siste teksten sin 2. januar, skriv Gard Steiro i VG i dag.

Redaktøren skriv vidare at Jacobsen og leiinga i VG er samde om at relasjonen ikkje kan foreinast med hans virke som kommentator. 11. januar valde Jacobsen sjølv å seie opp stillinga si, og han har hatt den siste arbeidsdagen sin her, seier han.

– Ikkje tette relasjonar

– Det er gode grunnar til at journalistar ikkje skal ha bindingar eller tette relasjonar til aktørar som er omtalte. Lesarane skal ikkje verre i tvil om at vi er uavhengige. Vi skal ikkje setje oss i situasjonar der det kan stillast spørsmål ved habiliteten vår. Det er nedfelt både i det presseetiske regelverket og i interne køyrereglar, skriv Gard Steiro vidare.

– Ein kan seie at det som har skjedd, er eit brot på kontrakten vår med lesarane. Det er vi leie oss for, skriv han.

I eit intervju med Medier24 seier Frithjof Jacobsen at han sluttar i VG fordi han ynskjer å etablere eit forhold til Jette Christensen, og at han ikkje kan kombinere det med det å vere politisk kommentator.

– Kjent henne i fleire år

Han seier at han har kjent Jette Christensen i fleire år, men at det var like før nyttår at dei to avgjorde at dei skulle bli kjærastar.

Jette Christiansen (35) er medlem i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Ho går no ut i permisjon fram til påske medan ho er student ved Forsvarets høgskule.

NRK har prøvd å kome i kontakt med Jette Christensen i dag, utan å lukkast.

Partileiar i Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, seier dette i ein kommentar til NRK:

– 2. januar bad Jette om eit møte. Då informerte ho om at ho skulle på deit med Frithjof Jacobsen, for å greie ut sjansen for å bli kjærastar. Eg synest det var bra og ryddig å bli informert.