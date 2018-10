– Den beste laksen i verden kommer fra Norge. Det er ikke vi som har bestemt dette, det er de 600 millionene konsumenter vi har på vår plattform, sier Alibaba-president Michael Evans til NTB.

Tirsdag åpnet det norske lakseselskapet Marine Harvest en ny fabrikk i Shanghai, og torsdag signerte de Alibaba-avtalen. Til stede på seremonien var både kongeparet, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Alibaba-grunnlegger Jack Ma – en av Kinas mest kjente personer.

PÅ FØRSTE RAD: Under signeringen av avtalen satt Marine Harvest-styreleder Ole-Eirik Lerøy, dronning Sonja, kong Harald, Alibaba grunnlegger og styreleder Jack Ma og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på første rad. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Får tilgang til enormt forbrukermarked

– Dette åpner veldig store muligheter. Kina er det markedet i verden som er lengst framme i verden på internetthandel. Det å få samarbeide på toppnivå med den største aktøren innenfor dette gir oss store muligheter, sier Marine Harves-styreleder Ole-Eirik Lerøy.

– Vi skal hjelpe dem å frakte den ferske laksen fra Norge til de kinesiske tallerkenene. Vi må være veldig fokuserte på kjølelogistikken, hvordan man frakter fersk fisk så langt, holder den kald og leverer den til forbrukeren, sier han.

Fra den ferske laksen tas opp av sjøen i Norge, vil det gå 24–48 timer før den er på plass i Shanghai. Marine Harvest har skreddersydd sin nye fabrikk for avtalen.

SE VIDEO: Kongeparet møtte norsk og kinesisk presse torsdag. De snakket om statsbesøket til Kina og inntrykkene de sitter igjen med etter dagene i landet.

Norsk laks ut på nett

– Det er den første sjømatfabrikken en norsk bedrift har etablert i Kina. Vi kommer til å bruke den til å lage skreddersydde produkter for netthandel. Vi gjør emballering og etikettering, og så er det logistikksystemet til Alibaba som frakter dette hjem på døren til kinesiske forbrukere, sier Lerøy.

Han vil ikke gi noe anslag på hvor store volumer det blir snakk om.

– Vi er forsiktige med å love noe for fremtiden, men Kina er i løpet av få år blitt et av verdens største laksemarkeder. Vi regner at med at markedet kan runde 90.000 tonn med atlantisk laks i år, og det finnes prognoser som sier at disse volumene vil mer enn doble seg i løpet av de neste fire-fem årene, sier han.

Lerøy sier at fabrikken i Shanghai «ikke er veldig stor».

– Men vi skal klare å dekke opp etterspørsel i det store Shanghai-området med 25 millioner innbyggere, i en radius på 500 kilometer.