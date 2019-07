Italienske medier: Aktor ber om ti års fengsel for mulla Krekar

Rettssaken startet igjen i Bolzano i Italia i dag, etter en rekke utsettelser. Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, står tiltalt sammen med fem andre.

Aktor Pasquale Profiti gikk ifølge Rai News detaljert gjennom påstanden før han ba om ti år fengsel for Krekar og mellom syv og åtte og et halvt år fengsel for de fem andre.

Venter på dom

Krekars norske advokat, Brynjar Meling, skriver i en tekstmelding til NRK at han venter på en kjennelse i saken og ikke har kommentarer før den kommer.

En kjennelse i saken er ventet å falle mandag eller tirsdag, ifølge italienske medier.

Alto Adige og Rai News skriver at aktor ber om europeisk arrestordre for de seks tiltalte.

Etter det NRK forstår plikter norske myndigheter å gjøre en vurdering hvis det kommer en arrestordre på en norsk borger. I en terrorsak vil det trolig være PST som følger opp informasjonen fra Italia og effektuerer en arrestordre hvis de mener det er grunnlag for det.

– PST ønsker ikke å kommentere den pågående rettslige prosessen i Italia per nå, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i Politiets Sikkerhetstjeneste.

OSLO: Mulla Krekar vitner i utleveringssaken i juni 2016. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Advokat Brynjar Meling har tidligere sagt at hans klient risikerer å bli deportert til et tredjeland dersom han dar til Italia for å forklare seg.

Italienske medier melder om høy sikkerhet rundt rettssaken der totalt seks står tiltalt.

Krekar-saken på 80 sekunder Du trenger javascript for å se video.

Krekar er tiltalt for terrorplanlegging og for å ha ledet nettverket Rawti Shax, som skal ha tilknytning til ekstremistgruppen IS.

Det er snart fire år siden Krekar ble pågrepet i Kongsvinger fengsel i november 2015. PST bekreftet samtidig at de bisto italiensk myndigheter. Italia trakk begjæringen om utlevering av Krekar året etter.