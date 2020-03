Italiensk avis: Norsk koronapasient i Firenze er friskmeldt

I slutten av februar meldte italienske medier at en norsk student i Firenze i Italia var smittet av koronaviruset. Opplysningene ble bekreftet av Folkehelseinstituttet.

Nå skriver regionavisa La Nazione at mannen ble ikke lenger er i karantene, etter at han lørdag testet negativt for koronaviruset.

Den norske studenten skal hele tiden ha vært i god form, til tross for noe feber de første dagene. Ifølge den italienske avisa har ikke mannen hatt symptomer på flere dager, og er nå helt friskmeldt.

Avisa skriver at nordmannen først ble behandlet ved et sykehus i regionen, før han ble plassert i karantene i sitt hjem i Firenze, hvor han har blitt fulgt opp daglig.

Nå er karantenetiden over, og nordmannen står fritt til å gjenoppta dagliglivet under de restriksjoner som er ilagt hele regionen fra myndighetenes side.

Første norske koronatilfelle

Ifølge La Nazione er nordmannen den første som blir erklært frisk etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Firenze.

Saken om at norske studenten var smittet av koronaviruset ble bredt omtalt i norske medier onsdag 26. febaruar. Senere samme dag bekreftet FHI også det første bekreftede tilfellet av koronasmitte i Norge.

I løpet av de snaue tre ukene som har gått siden den gang, har over 1000 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Tre personer er døde. Det er ventet at kurven over bekreftede smittetilfeller vil flate ut, fordi færre blir testet.

Italia er blant landene som er hardest rammet av koronaviruset. Italienske myndigheter har påvist over 20.000 smittetilfeller, og 1.441 dødsfall. Om lag 1500 personer får intensivbehandling, ifølge offisiell statistikk.

Samtidig er i underkant av 2000 personer friskmeldt. Codogno, der viruset først ble oppdaget, skal ha lyktes med å begrense spredningen av viruset. Løsningen skal ha vært å få folk til å holde seg hjemme.

Frarådet hjemreise

Frode Forland, fagdirektør i FHI, uttalte i slutten av februar at man var kjent med at en nordmann hadde blitt smittet i Italia. Han sa også at det ville være uklokt å hente mannen til Norge for behandling.

Pressevakta i Folkehelseinstituttet sier man ikke kan kommentere at den norske studenten nå skal være friskmeldt, men legger til at man har løpende kontakt med andre lands myndigheter.

Pressevakta hos Utenriksdepartementet har ingen informasjon om at den norske studenten nå skal være frisk. Det legges til at de uansett ikke hadde hatt anledning til å kommentere hva som skjer med mannen videre, av personvernhensyn.

NRK har forsøkt å kontakte mannen, uten hell.