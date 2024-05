Israels ambassadør: – Stolt av Eden Golan

At det var en dramatisk finaledag i Malmö i går, er en underdrivelse. Mer enn ti tusen demonstranter marsjerte gjennom Malmös gater for å protestere mot den israelske artisten Eden Golan. Kravene var boikott av Israel på grunn av krigen i Gaza mellom Israel og Hamas. Flere land truet med å trekke seg, og fjorårets norske MGP-vinner Alessandra Mele trakk seg fra å dele ut Norges poeng i finalen.

– Vi forventet dette

I sentrum for det hele stod Israel, med låten «Hurricane». Her i Oslo fulgte Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein spent med på sendingen.

Israel kom på femteplass med stemmer fra fagjury og TV-seere. Men Israel fikk 323 av 444 maksimalt oppnåelige publikumspoeng. TV-seerne i hele 14 av de 36 andre deltakerlandene ga sine 12 poeng til Israel. I tillegg fikk de også flest stemmer fra publikum i resten av verden. Mange av landene som ga mange poeng til Israel har svært liten jødisk befolkning, ifølge den israelske avisen The Jerusalem Post.

Eden Golan, Israels deltaker i Eurovision 2024. Foto: NTB / STRINGER

Ambassadøren er ikke overrasket.

– Vi forventet dette, fordi vi føler både her i Norge og ellers i Europa at det er en stor forskjell mellom det som kommer fram i media, også i sosiale medier og i «The establishment», og hva den jevne mann og kvinne i gata mener. Også her i Norge er det stor forskjell på hva du leser i media, og den responsen vi på ambassaden får.

– Vi møter mye kjærlighet og støtte i denne stormen, sier Nir-Feldklein. Han sier denne støtten er ny, og kommer fra nye kretser i Norge som ikke er tradisjonelle venner av Israel men som har kommet til etter terrorangrepet fra Hamas 7. oktober i fjor.

– Jeg tror det bør bekymre deg mer enn meg

Ambassadøren tror også Israel fikk mye sympati, fordi seerne så en 20 år gammel jente som ble buet på og møtt med så mye hat og trusler, at mange fikk sympati med den israelske artisten Eden Golan.

– Hun ble eskortert av sikkerhetsvakter som om hun var en av verdens mest truede ledere. Jeg tror at folk så dette, og at nok er nok, og at en så flott musikkonkurranse som Eurovision ikke skal bli politisert, sier Avi Nir-Feldklein.

Avi Nir-Feldklein mener støtten blant vanlige folk i Norge er stor.

– Men det var store demonstrasjoner i Malmö i går, 10.000 deltok, det har også vært demonstrasjoner i Oslo mot Israels deltakelse. Gjør ikke dette inntrykk på deg?

– Jeg tror det bør bekymre deg mer enn meg. En dag forlater jeg Norge og Oslo. Men Norge og andre land har et problem når demonstrasjoner mot Israel blir voldelige, sier ambassadøren, og viser blant annet til en episode i Sandefjord 8. mars der en mann med israelsk flagg skal ha blitt slått ned.

– Du ser ikke dette når demonstranter protester for Ukraina, eller gir uttrykk for støtte til opposisjonen i Iran. Da blir det aldri voldelig. Hvorfor er det slik? Dette bør Norge og Sverige ta tak i. Selvfølgelig skal dere demonstrere mot Israel, men hvorfor blir det å gjøre det på en voldelig måte, normalisert her i Norge, spør ambassadøren, som understreker:

– Protester er bra, vold er totalt uakseptabelt.

– Vi kjemper for vår eksistens

Eurovision-eksperter sier dette er den mest dramatiske finalen i sangkonkurransens historie. og det hele skyldes Israels håndtering av krigen på Gaza-stripen mellom Israel og Hamas. Bør ikke det føre til noe selvrefleksjon hos ambassadøren i Parkveien i Oslo?

– Alle bør se seg selv i speilet når de står opp om morgenen, og tenke om vi reagerer riktig på det som skjer med oss. Jeg tror oppriktig at alle de som demoniserer Israel i demonstrasjoner og ellers, også bør se seg selv i speilet, og spørre seg om de har nok kunnskap og kjenner faktaene. Hamas holder fortsatt 132 israelske gisler, sivile har blitt seksuelt misbrukt. Ingen andre land ville gjort noe annerledes enn det Israel gjør, for å få satt en stopper for Hamas, sier Nir-Feldklein.

Han mener det som ofte glemmes er at dette er ikke er en krig mot Gaza, det er en regional krig der Iran står bak både Hamas, Hizbollah i nord, og houthiene i Jemen.

– Ingen snakker om dette, disse gruppene og Iran erklærer at målet er å hindre at Israel eksiterer som land. Så ja, vi må se oss i speilet og prøve å kjempe denne krigen på folkerettslig riktig måte.

– Men folk som protesterer må huske at vi kjemper for vår eksistens som land, og det er det mange som ikke bryr seg om, sier ambassadør Avi Nir-Feldklein.