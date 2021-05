Ifølge en tweet fra den israelske avisen Yediot Ahronot og Al Jazeera skal den israelske regjeringen nå ha bekreftet at de går inn for en våpenhvile. En representant for Hamas bekrefter våpenhvilen, som ble forhandlet frem av Egypt, melder Reuters

Omtrent samtidig kommer det meldinger om at USAs utenriksminister Anthony Blinken har ringt Israels utenriksminister Gabi Ashkenazi under et besøk til Grønland. Blinken skal ha gjentatt beskjeden om at USA forventer at "Israel trapper ned konflikten som en del av veien mot en våpenhvile", melder Reuters.

Våpenhvilen kommer etter 11 dager med blodig konflikt mellom det israelske forsvaret og Hamas.

NRK har vært i kontakt med norsk UD, som sier de jobber med en kommentar.

Trer i kraft klokken to lokal tid

Det er foreløpig ikke kjent når den trer i kraft, skriver Times of Israel og flere andre israelske medier torsdag kveld. Men ifølge Kanal 12 starter den klokka 2 natt til fredag lokal tid, eller klokka 1 norsk tid.

Meldingen kommer etter at det israelske sikkerhetsutvalget gikk i møte klokken 16.00 norsk tid for å diskutere avtalen.

Hamas har uttalt flere ganger i løpet av uken at de var villige til å inngå en våpenhvile, men Israels statsminister Benjamin Netanyahu gjentok i går at angrepene mot Gazastripen ville fortsette «til Israel har nådd sitt mål og sikret ro og sikkerhet for Israels befolkning»

– Ikke overraskende

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun sier det ikke er overraskende at det nå er inngått en ny våpenhvile.

– Det pleier å gå slik. Etter noen dager med krig kommer Egypt på banen, Hamas ber om våpenhvile og Israel sier at «nå holder det».

Waage mener det er uklart hvilket mål Israel har hatt med de siste angrepene, bortsett fra å svare på angrep fra Hamas. Hun påpeker at en våpenhvile langt i fra er noen løsning på konflikten.

– Man har sett uroligheter en rekke ganger tidligere. Så slikker man sine sår, og Hamas lager nye rakketter, og så er i gang igjen, med det resultatet at alt blir bare mye verre, med mer død, usikkerhet og sivile tap, sier Waage.

– Slik blir det til noen biter i det sure eplet, som heter fredsforhandlinger. Det er ikke noe Israel ønsker, for da må de gi fra seg land.

Store dødstall

– Dette er et viktig steg for å beskytte sivile, og gir mulighet for å få inn livsviktig nødhjelp, sier Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin om våpenhvilen.

–Samtidig får vi inn rapporter nå om flyangrep vest for Gaza by. Etter 11 dager i helvete forteller våre kolleger i Gaza at de er redde for å håpe på for mye, men at de er forsiktige optimister, legger hun til.

232 palestinere ble drept i de israelske angrepene mot Gazastripen, inkludert 65 barn. I tillegg telles det 1710 sårede, opplyser det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza.

Det er ikke sagt hvor mange av ofrene som er sivile og hvor mange som kan regnes som «stridende». Hamas og den militante gruppa Islamsk hellig krig har uttalt at minst 20 av deres krigere er drept. Ifølge Israel er antallet minst 130.

Palestinere ser på ruinene av et hus truffet av et israelsk bombeangrep i Rafah sør på Gazastripen i dag. Foto: Said Khatib / AFP

I Israel ble 12 personer drept som følge av raketter fra Gazastripen. Det kom til sammen mer enn 3000 rakettangrep under gjenoppblussingen av konflikten, ifølge israelske myndigheter.

En israelsk hjelpearbeider inspiserer et hus truffet av en rakett avfyrt fra Gaza, i den sørlige israelske byen Ashkelon. Foto: Jack Guez / AFP

Nå er det også klart at Norge øker bistanden til Gaza med ytterligere 30 millioner kroner.

Startet med en rettssak

Konflikten i Israel og Palestina har lange røtter, og denne månedens kamphandlinger skriver seg inn i en rekke med liknende hendelser. Sist gang konflikten blusset opp var i juli 2014, da mer enn 2000 palestinere og rundt 70 israelere ble drept.

Denne gangen startet spenningene med en rettssak som omhandlet israelske beboeres rett til å ta over en bolig i Sheikh Jarrah i Øst-Jerusalem og kaste ut en palestinsk familie.

Voldsomme sammenstøt fant så sted i Jerusalem og flere hundre palestinere og titalls israelske politistyrker ble såret.

Palestinere og israelske sikkerhetsstyrker konfronteres i Jerusalem 10. mai. Foto: Mahmoud Illean / AP

Kommer etter kraftig internasjonalt press

Det kom betydelig internasjonalt press fra USA, Egypt, Qatar og flere europeiske land som Frankrike og Tyskland for at Hamas og Israel skulle få en slutt på kamphandlingene. Samtidig holdt Norge sammen med blant andre Tunisia og Frankrike presset oppe i FNs sikkerhetsråd.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sa i dag til hovedforsamlingen at det var uakseptabelt at bombe- og rakettangrepene mellom Israel og Hamas bare fortsatte.

– Hvis det finnes et helvete på jord, så må det være livet for barna i Gaza, sa Guterres.

Tor Wennesland er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Foto: Guri Solberg/UD / NTB

Den norske diplomaten Tor Wennesland er nå FNs spesialtilsendte for Midtøsten. Han deltok i arbeidet med å få på plass våpenhvilen ved å reise til Qatar for å åpne samtaler med Hamas-leder Ismail Haniyeh.