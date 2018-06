Isbjørnen tilbake ved Isfjord radio

Isbjørnen som søndag formiddag ble skremt bort fra Isfjord Radio, er kommet tilbake til området.

Like etter klokken 19.00 i kveld kom bjørnen tilbake, nå ligger den å sover litt unna bebyggelsen, sier stasjonssjef Malin Stark på Isfjord Radio.

– Den er forhåpentligvis sliten etter dagens eskapader, sier Stark.

Foreløpig forholder Stark og de andre som er igjen seg rolig og avventer hva bjørnen gjør videre.

Det er nå et mannskap på fire personer på Isfjord Radio. Det er ingen gjester på stasjonen.

Sysselmannen på Svalbard har nå bestemt at de vil vente til i morgen med å eventuelt jage isbjørnen bort.

Brøt seg inn og spiste sjokolade

Isbjørnen brøt seg nett til søndag inn i proviantlageret på hotellet ved Isfjord Radio, som ligger 90 kilometer utenfor Longyearbyen på Svalbard.

Der knuste bjørnen noen vinflasker, rørte rundt i et par poser matavfall og spiste litt sjokolade, forteller Malin Stark, som er stasjonssjef på Isfjord Radio.

Bjørnen ble først skremt vekk da Sysselmannens helikopter kom til stedet søndag formiddag. Den la da på svøm nordover mot den andre siden av Isfjorden.

Nå har bjørnen altså kommet tilbake, muligens motivert av noen fristelser i proviantlageret, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen på Svalbard, Terje Carlsen.

– Det var tydeligvis noe fristende i den bua, og det er kanskje dette som har motivert den til å komme tilbake, sier Carlsen.

Simon Idsø filmet inne på matlageret hvor isbjørnen brøt seg inn. Du trenger javascript for å se video. Simon Idsø filmet inne på matlageret hvor isbjørnen brøt seg inn.

Ikke uvanlig med isbjørnbesøk

Nærkontakt med isbjørn er ikke et helt ukjent fenomen på Svalbard, likevel sier Carlsen at det ikke er normalt at de bryter seg inn i bygninger.

– Dette er isbjørnens hjem og det skjer jo av og til at isbjørner er i nærheten av hytter og hus. For å snu på det så vil jeg vel si at det er vi mennesker som er i nærheten av isbjørnen, sier Carlsen.