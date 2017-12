IS-siktet kvinne mener saken er en misforståelse: – Hun tar det tungt

Torsdag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har pågrepet en kvinne i 30-årene, som de mener var på vei til Syria for å slutte seg til terrorgruppa Den islamske stat (IS). Det var VG som først omtalte saken.

Kvinnen ble først pågrepet i Italia, før hun ble utlevert til Norge. Avisa melder at kvinnen skal ha vært på vei til Syria for å møte en fremmedkriger hun hadde et forhold til.

Flere medier meldte tidligere torsdag at kvinnen er norsk statsborger. Dette medfører ikke riktighet.

Kvinnen er somalisk statsborger og har søkt asyl i Norge, sier forsvarer Mona Danielsen i forbindelse med dagens fengslingsmøte i Oslo tingrett.

Tungt

Advokat Mona Danielsen representerer den terrorsiktede kvinnen i 30-årene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kvinnen, som forklarte seg ved hjelp av tolk i retten, mener saken bygger på en misforståelse. Det er ikke anledning til å referere fra fengslingsmøtet, og Danielsen ønsker ikke å utdype kvinnens forklaring.

Kvinnen ble pågrepet på tirsdag, og har sittet to døgn i varetekt. Danielsen sier kvinnen synes det er tungt å sitte fengslet.

– Nå ble hun varetektsfengslet i fire uker. Hun tok betenkningstid, så får vi se om det blir anket eller ikke, sier Danielsen til NRK.

Rettsanmodning fra England

Kvinnens navn skal ha dukket opp i forbindelse med en annen sak i mai, men det er ikke andre siktede i saken. Bakgrunnen var en rettsanmodning fra England, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe til NRK.

– I forlengelse av rettsanmodningen kom det opplysninger vi har undersøkt. Dette gjorde at vi så nærmere på siktede på et senere tidspunkt, sier Hafsmoe.

Etter det NRK forstår er ikke kvinnen en del av gruppen på om lag 10 norske kvinner som har vært i Syria over tid, og hun regnes som mer perifer i det islamistiske miljøet i Norge.

– Selvfølgelig ikke enige

Politiadvokat Per Niklas Hafsmoe. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere om kvinnen har vært i PSTs søkelys tidligere. På spørsmål om hva politiet tenker om at kvinnen mener saken er en misforståelse, svarer Hafsmoe slik:

– Det hører vi at hun sier. Vi er selvfølgelig ikke enige i det. Etterforskningen skal avdekke om hennes forklaring er troverdig eller ikke.

Hafsmoe ser for seg at etterforskningen vil pågå «en viss tid» fremover, fordi det både skal gjennomføres tekniske undersøkelser og vitneavhør.

– Varetektsfengslingen gjør at vi får rom til å etterforske saken, får vi se om det hun sier er riktig.

Færre nordmenn til Syria

Det selverklærte kalifatet til terrorgruppa Den islamske staten omfattet fra sommeren 2014 store områder i Irak og Syria. De siste månedene og ukene har IS mistet kontrollen over store deler av sine områder.

PST regner med om lag 100 norske fremmedkrigere har reist til Syria de siste årene. I oktober sa PST til NTB at rundt 40 har returnert, mens 20 antas å være drept.

PST er svært usikre på situasjonen til de om lag 40 personene som ikke er redegjort for, og fortsatt kan befinne seg med IS i Syria.

I forbindelse med rekrutteringssaken mot Ubaydullah Hussain i november, uttalte statsadvokat Frederik G. Ranke at det knapt har reist nordmenn til Syria etter at Hussain ble pågrepet i 2015.

Hussains forsvarer John Christian Elden har påpekt at nedgangen gjaldt en rekke europeiske land på samme tid, og mener det handler om den generelle situasjonen for IS i Syria og Irak.

