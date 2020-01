IS-kvinnen og barna har landet i Norge

Planen var opprinnelig at de skulle lande i Norge torsdag, men den ble endret.

I stedet ble kvinnen og barna fløyet ut fra Erbil i Irak, hvor de har oppholdt seg den siste tiden i påvente av å bli fraktet tilbakt til Norge.

Representanter for det norske utenriksdepartementet har møtt de kurdiske selvstyremyndighetene i nordøst-Syria, og kvinnen og barna ble hentet ut av landet.

Skrev under på at barna er «i god helse»

I en Facebook-post fredag skriver selvstyremyndighetene nordøst i Syria at partene – både selvstyremyndighetene og Norges representant fra UD – underskrev et dokument som forsikret om at «barna og deres mor er i god helse, og at de ikke har blitt utsatt for mentalt eller fysisk press i løpet av deres opphold i området».

På spørsmål om hvorfor UD har signert et slik dokument, samtidig som både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, har sagt til norsk offentlighet at det ene barnet er antatt sykt, svarer pressetalsperson Guri Solberg i UD til NRK:

– Dette dokumentet er en formalitet som markerer slutten på en lengre dialog med lokale myndigheter om å få familien overført til norske myndigheter.

– Hvilke undersøkelser av helsetilstanden lå til grunn før UD signerte dokumentet?

– UD har ikke gjort noen vurdering av helsesituasjonen til familien. Det er derfor vi hele tiden har omtalt det som det antatt syke barnet, sier Guri Solberg.

Fryktet for guttens liv

Tirsdag denne uken ble det kjent at regjeringen hadde besluttet å hente hjem den terrorsiktede, norske IS-kvinnen, hennes fem år gamle sønn og datteren på tre år.

Kvinnen og barna hadde da i om lag ti måneder vært internert i den syriske flyktningleiren Al Hol nordøst i Syria, etter å ha oppholdt seg i IS-kontrollert område.

Allerede i fjor sommer sa familiens advokat at de fryktet for den da fire år gamle guttens liv. Ifølge advokaten veide han da mindre enn en gjennomsnittlig ettåring og hadde pusteproblemer.

På bakgrunn av dette har advokaten bedt UD om å hente gutten og resten av familien til Norge, noe norske myndigheter frem til nå har avvist.

Regjeringens primære ønske – og opprinnelige tilbud – var å hente barna alene, men moren nektet å sende dem fra seg.

Solberg: – Ville ikke risikere at en syk, norsk femåring døde i Syria

Til slutt snudde regjeringen. I fjor høst begynte arbeidet med å få hentet barna og moren til Norge.

– Jeg ville ikke risikere at en syk, norsk femåring døde i Syria, forklarte statsminister Erna Solberg denne uken.

Beslutningen gjorde at Frp tok dissens i regjeringen og har kommet med ramsalt kritikk av egen regjering. Partiet har gjort det klart at de vil stille klare krav til statsministeren som plaster på såret.

Guttens mor er en norsk statsborger som reiste til Syria i 2013. Hun er siktet for deltakelse i de to terrororganisasjonene Nusrafronten og IS, og PST har varslet at kvinnen må vente å bli pågrepet etter ankomst til Norge.